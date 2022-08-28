الاستعلام عن اهلية الضمان المطور 1444 عبر sbis.hrsd.gov.sa ومتى تنزل الزيادة وفقًا لتحديد وزارة الموارد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تحسين الوضع المعيشي للكثير من الأسر بالمملكة، مما دفع لإصدار برنامج الضمان الاجتماعي الذي يُقدم الدعم المالي للأسر المحتاجة ولكن بشروط وضوابط مُحددة من قبلها، وبالتزامن مع اقتراب صرف راتب الضمان بدأ التساؤل من قبل الكثيرين عن رابط الاستعلام عن اهلية الضمان المطور لكي يتعرفون على مدى استحقاقهم للراتب القادم.

الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

يُمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان في حال الإعلان عنها من قبل الجهة المسؤولة عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الذهاب مباشرةً إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل دخول بموقع الضمان عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد.

أو يثمكنك التسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور الخاصة بك ورقم الهوية.

النقر على ايقونة طلبات ثم الخدمات من خلال الموقع الرسمي.

اطلع على رقم الطلب واختر برنامج الضمان المطور الجديد.

قم بالتمرير لليمين في حال رغبتك في الاستعلام عن رابط الضمان عبر الجوال.

سوف يتم ظهور حالة طلبك في البرنامج.

النقر بعد ذلك للتعرف على جميع الإجراءات الخاصة بالطلب ونتيجته.

سوف تظهر النتجة الخاصة بتقديم الطلب.

متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية أوضحت أن هناك زيادة في راتب الضمان ولكن للأشخاص الذين تم التحقق من الاهلية الخاصة بهم، وسوف تكون بالنسبة للعائل 20% زيادة، أما بالنسبة للشخص التابع ستكون بنسبة 96%، فهي تعمل على تقديم كافة السُبل التي توفر لهم حياة كريمة.

الفئات المستحقة للحصول على الضمان المطور

وزارة الموارد حددت مجموعة من الفئات التي تستحق راتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري وجاءت تلك الفئات على النحو التالي: