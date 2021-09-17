الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني الكترونيًا

يمكن الاستعلام عن الدفع لمرة واحدة من خلال رقم السجل المدني عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوزارة الضمان الاجتماعي السعودية، وقد حذرت المنصة جميع المستفيدين منها بتحديث بياناتهم بشكل دوري بحيث لن يتم تعويض المستفيدين عن المعلومات التي حصلوا عليها منهم من انقطاع المساعدات الاقتصادية. يجب على المستفيد زيارة الموقع الرسمي لمكتب الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل على الإنترنت.

أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن شروطها للحصول على المساعدات من خلال خطة قطع المساعدات، بحد أدنى 10 آلاف ريال سعودي لتتناسب مع عدد الأفراد و أسر سعودية. لذلك يمكن إجراء الاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والوصول إلى منصة مكتب الضمان الاجتماعي إلكترونيًا.

الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني:

تدعو الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المواطنين المتقدمين لبرنامج المساعدة الموعد النهائي للدخول إلى موقع الوزارة للاستعلام عن رقم السجل المدني واستخراج بطاقة الضمان الاجتماعي لغير المنتسبين للحصول على المعاش الشهري أو السنوي التي تقدمها الوكالة، كما هو موضح في النقاط التالية:

من خلال متصفحك، قم بالولوج الى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أدخل أولاً اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثانياً، سنجد لوحة انتقالية للخدمات الإلكترونية.

نختار خدمة من القائمة المنسدلة للمساعدة في قطع الاستعلام.

رابعًا ، سنملأ رقم السجل المدني الخاص بك بشكل صحيح في الحقل الأول.

في المربع الثاني، سنكتب رمز تحقق لتجاوز رمز التحقق.

أخيرًا، سنضغط على أيقونة البحث.

سيعطيك الموقع في حالة الطلب ردًا بالموافقة أو الرفض.

بهذا شرحت لكم كيفية التحقق من انقطاع المساعدة بخطوات مفصلة لتسهيل جميع المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة للسعوديين محدودي الدخل في جميع الفئات المستفيدة حتى يتمكنوا من شراء الضروريات اللازمة، و هذه الضروريات يجب أن تكون في كل بيت سعودي. .