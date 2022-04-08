الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443 برقم اللوحة أو رقم الهوية أو برقم الهاتف

يتمكن المواطنين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو من خلال رقم المخالفة أو حتي برقم الإقامة إلكترونيا عبر منصة أبشر التابع لوزارة الداخلية، حيث تعد أبرز المخالفات المرورية هي القيادة بدون رخصة قيادة أو السير في عكس الاتجاه، تجاوز السرعة المقررة في القيادة، أو القيادة تحت تأثير المخدر وغيرها من المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تتم آلية الإطلاع على المخالفة المرورية عبر إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة أبشر.

الدخول على أيقونة المخالفات المرورية .

. تسجيل رقم اللوحة.

كتابة الرمز المرئي الموجود أمامك.

النقر فوق الاستعلام عن المخالفات المرورية.

لحظات ويظهر أمامك كافة المخالفات المرورية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

أتاح موقع أبشر الإلكتروني العديد من طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي من أهمها آلية الاستعلام برقم الهوية والذي يتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر على رابط موقع أبشر الإلكتروني. التوجه إلى قسم المخالفات المرورية. تسجيل رقم الهوية. كتابة الرمز المرئي. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. عرض المخالفات المرورية.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عن أرقام الهواتف المخصصة للاستفسارات والاستعلامات الخاصة بالمخالفات المرورية والتي جاءت كالتالي:

رقم مرور الرياض 0114411111.

مرور جدة 0125600449.

رقم مرور الطائف 0127468666.

مرور الجوف 0146241646.

رقم مرور العسير 0172242236.

مرور جازان 0173177147.

رقم مرور نجران 0175224404.

مرور منطقة القصيم 0163811010.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكن لأي شخص يقع عليه مخالفة مرورية التقدم بطلب اعتراض من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

الدخول على رابط موقع أبشر.

كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

الدخول على أيقونة خدماتي.

النقر فوق زر “الاعتراض على المخالفات المرورية“.

تسجيل الملاحظة المراد الاعتراض عليها.

النقر فوق “تقديم الاعتراض”.

غرامة المخالفات المرورية ما بين 150 إلى 300 ريال سعودي

وضعت وزارة الداخلية جدول يضم غرامة المخالفات المرورية من بين 150 إلى 300 ريال على المخالفات التالية:

السير للخلف مسافة تزيد عن 20 متر في الشوارع العامة.

عدم تواجد رخصة القيادة أثناء القيادة.

أثناء القيادة. السير بدون ربط حزام الأمان.

عدم الفحص الدوري للمركبة.

استعمال أنوار التلاقي.

السير من اليمن إلى اليسار أو العكس بدون استخدام الإشارة المرورية.

غرامة المخالفات مرورية ما بين 300 إلى 500 ريال سعودي

تعد أهم المخالفات المرورية التي يتحمل صاحبها غرامة تبدأ من 300 ريال وتنتهي عند 500 ريال سعودي، والتي جاءت كالتالي:

وجود الأطفال في السيارة بدون مرافق راشد.

السير برخصة منتهية.

ارتكاب سلوك يتنافى مع أداب المرور مثل الضوضاء باستخدام أجهزة بداخل المركبة.

تعرقل حركة المرور عن طريق التباطؤ في القيادة.

قذف أجسام من داخل المركبة على الطرقات.

وصلنا معكم لختام شرح الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443 برقم اللوحة أو رقم الهوية أو برقم الهاتف.