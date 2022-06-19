الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الرقم الموحد ومنصة أبشر في السعودية 1444

تمت إتاحة الرقم الموحد للاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية من قبل الحكومة السعودية تحت عناية مديرية المرور العامة، حتى يتمكن الأفراد من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة، من خلال الرقم الموحد أو عبر منصة أبشر الإلكترونية، نتابع معكم للكشف عن التفاصيل ونلقي الضوء على كيفية حجز موعد مسبق في المرور السعودي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الرقم الموحد

من خلال الاتصال عبر الرقم الموحد المتاح من قبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية، يتمكن الأفراد من الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث يتم الاتصال على الرقم 989 ليتم الرد آليًا.

أيضًا يمكن للأفراد السائقين من مالكي المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الحسابات من خلال منصة أبشر

كما يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم الموحد باتباع ما يلي من خطوات:

الاتصال أولًا على الرقم الموحد 989

يتم الرد بعدها بشكل آلي، ثم الضغط على الرقم 1 لتتمكن من تعيين اللغة العربية.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي، أو كتابة رقم الإقامة للمقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، وبعدها يتم إدخال رقم الشباك “السلم” #

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر السعودية

عبر منصة أبشر الإلكترونية يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية، وهذا من خلال اتباع ما يلي:

أدخل أولًا إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

ثم اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم أدخل الرمز المرئي.

بعدها عليك باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

أدخل بعدها رقم الهوية، ثم أكتب الرمز المرئي لتظهر لك المخالفات المرورية ما إن وجدت.

خطوات حجز موعد مسبق في المرور السعودية 1444

حتى يتمكن الفرد من زيارة مديرية المرور، يجب عليه إتمام عدد من الخطوات لحجز موعد مسبق في المرور عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ويمكن حجز موعد مسبق في المرور بمديرية المرور العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم الدخول إلى زر أبشر أفراد.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك عليك بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

انقر بعدها على خدمة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمات المرور واضغط على مواعيد المرور.

حدد بعدها الموعد المناسب.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

كل من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاعتراض على المخالفات المرورية بسهولة بشرط توفر ما يلي: