الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والاعتراض عليها عبر منصة أبشر absher.sa







يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك بهدف التعرف على المخالفات المرورية التي تم ارتكابها أثناء السير في الطرقات المختلفة، حيث تتيح المملكة السعودية العديد من الخدمات الالكترونية التي تسهل على المواطنين التعرف على ما يلزم نحوها، فيمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق دفعها برقم الهوية، دون الحاجة للذهاب لمقر الوزارة والقيام بذلك، وخلال السطور التالية نستعرض لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية.







طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تتيح المملكة السعودية لمالكي السيارات امكانية معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات الحكومية والاستعلام عنها بشكل مجاني وبكل سهولة ويسر، فإذا كنت ترغب في التعرف على المخالفات المرورية الواقعة عليك يمكنك اتباع الخطوات التالية:







قم بالدخول إلى رابط موقع “ أبشر وزارة الداخلية “.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

أدخل الرمز المرئي في الخانة المخصصة له.

اضغط على زر “تسجيل دخول”.

تظهر لنا نافذه نختار منها “خدمات المرور”، ونختار منها الخدمة التي نبحث عنها.

بعد ذلك؛ قم بإدخال رقم اللوحة، ورقم رخصة القيادة، في الخانة الخاصة بذلك، مع مراعاة تدوينها بشكل دقيق.

قم بالضغط على زر “عدد المخالفات”.

أخيرًا؛ يظهر لك كافة ما يتعلق بتفاصيل مخالفاتك المرورية التي ارتكبتها أثناء القيادة.

الاعتراض على المخالفات المرورية برقم اللوحة







تتيح وزارة الداخلية من خلال منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وذلك في غضون ثلاثون يومًا من وقت تاريخ وقوع المخالفة المرورية، حيث لا يمكنك الاعتراض على مخالفة مرورية قمت مسبقًا بدفع غرامتها.

وفي حالة ما إذا كنت ترغب في الاعتراض على المخالفات المرورية الواقعة عليك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:







قم بالولوج إلى “ منصة أبشر الالكترونية “.

قم بإدخال رقم الهوية.

أدخل الرمز المرئي.

قم بالضغط على زر “خدماتي”.

اضغط على “الاعتراض على المخالفات المرورية”.