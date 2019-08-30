الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أبشر.. وكيفية الاعتراض على المخالفة ورابط أبشر

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أبشر، حيث تتيح المنصة إمكانية الاستعلام عن المخالفة مع الاعتراض عنها في مكان واحد، وأيضا يمكنك بعد الاستعلام عنها معرفة التفاصيل، ولكن الإعتراض يتم في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تسجيلها، وبجانب خدمات المرور من الاستعلامات وإصدار الرخص والاستعلام عنها، يقدم خدماته في باقي المجالات مثل الجوازات والإقامات وغيرها، وقدم النظام منذ ظهوره أكثر من 160 خدمة، موزعة على مجالات كثيرة ومن أهمها مجال الجوازات، وكل ما يخص الإقامات من صلاحيتها وتاريخ إنتهائها، وإمكانية تمديد الزيارات العائلية للمقيم، ولكن في هذا المقال، سنقدم كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية وتقدمم اعتراض عليها.

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات التي تخص المرور، وذلك في موقع إلكتروني واحد لتسهيل الخدمات على المواطن، وتنقسم الخدمات إلى تجديد استمارة مركبة، تجديد رخصة قيادة، إلغاء مستخدم للمركبة، وخدمة الاستعلام عن المخالفات، وخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وخدمة إضافة مستخدم فعلي.

أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تهدف خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من أبشر، الاستعلام عن المخالفة للمالك أو لأحد أفراد الأسرة وغيره، وذلك من خلال خطوات بسيطة:

قم بكتابة رقم الهوية الخاص بالمالك.

كتابة الرمز المرئي في الصورة في صفحة الاستعلام.

الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية برقم المخالفة

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يمكن معرفة تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة على المالك كالتالي:

قم بكتابة رقم الهوية. قم بكتابة رقم المخالفة. كتابة الرمز المرئي.

ويمكنك كذلك الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات، بكتابة رقم الهوية ورقم اللوحة والرمز المرئي.

التسجيل في نظام أبشر

يلزم تسجيل الدخول إلى رابط نظام أبشر للإستفادة من خدماته، وهي تتلخص في خطوات بسيطة، وهي كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل كتابة رقم الجوال، وكتابة البريد الإلكتروني، وكتابة اسم المستخدم، وكتابة الاسم، وبالأصح كتابة جميع البيانات المطلوبة، واتباع كافة الخطوات المطلوبة، حتى تمام التسجيل، ولأي استفسارات خاصة عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، قم بترك كومنت أسفل الموضوع وسنرد عليه في أقرب وقت.