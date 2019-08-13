الاستعلام عن المخالفات المرورية متاح الان برقم الهوية في السعودية عبر موقع وزارة الداخلية

الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية، من أهم الأشياء التى يتم البحث عنها بالنسبة للسعوديين الذين لديهم سيارات، وأيضا الأشخاص غير السعوديين والمقيمين فى المملكة، حيث سهلت وزارة الداخلية التابعة للحكومة السعودية موضوع الاستعلام عن أى مخالف مرورية وكل التفاصيل الخاصة بذلك، وذلك من خلال موقع أبشر، حيث يستطيع أي شخص لديه سيارة، إدخال رقم هويته والحصول على تفاصيل المخالفات المرورية، من خلال هذا المقال سنعرض لكم قائمة المخالفات التى حددتها ادارة المرور، و ماهى العقوبة المستحقة لكل مخالفة.

قائمة المخالفات المرورية في السعودية

نعرض لكم قائمة بأبرز المخالفات المرورية التي تعرض صاحب السيارة للغرامة:

من أبرز هذه المخالفات التي ستطبق عليها الغرامة هي مخالفة الوقوف على خطوط السكة الحديدية.

مخالفة نقل عدد كبير من الركاب يكون زيادة عن العدد الموجود بالرخصة

مخالفة قطع الإشارة الحمراء، واستخدام لوحات غير نظامية.

العبث بالعلامات الموجودة على جانبي الطريق

وضع شعارات أو ملصقات على السيارة تنافى الآداب العامة

رفض أبراز الوثائق الخاصة بالسائق في حال طلبها

مخالفة القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكر أو المخدرات.

هناك أيضا مخالفة التسبب في حادث وعدم مساعدة أحد المصابين في الحادث.

طريقة الاستعلام للمخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية عبر الإنترنت

يمكن الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليك في المملكة العربية السعودية، أو على أحد أفراد أسرتك

لكى تتمكن من معرفة المخالفات المرورية اضغط على هذا الموقع مباشرًا من هنــــا.

ثم قم بإدخال رقم الهوية بالمربع التالي بالإضافة إلى الرمز المرئي أو رمز التحقق، ثم الضغط على كلمة عرض.

– بعد ذلك ستدخل إلى الصفحة التالية لذلك حيث ستظهر لك عدد المخالفات الغير مدفوعة بالتفصيل، و المبلغ المطلوب دفعه كغرامه وسيكون الدفع بالريال السعودي.

إدارة المرور السعودية سوف تقوم بعرض المخالفات المرورية، على شاشات التليفزيون السعودي خلال الأيام القادمة، لزيادة الوعى بين المواطنين عن المخالفات المرورية، عند إضافة أي تعليمات أو قوانين جديدة سننشرها لكم.

لزيارة الموقع على شبكة الإنترنت من موقع “وزارة الداخلية السعودية لمخالفات المرور“. وذلك للاستعلام عن المخالفات المرورية.

التعديلات الجديدة على المخالفات المرورية

الجريدة الرسمية قامت بنشر لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور والتى صدر حديثاً، وتشمل تعديلات كثيرة منها ماتم على استصدار الرخص، التعديلات المرورية تسرى على جميع أنواع المركبات والسائقين.

أبرز التعديلات على النحو التالي: * السرعة من 120 كلم – ساعة فأقل: السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال من 120 كلم – ساعة فأقل “الحد الأدنى – الحد الأعلى” التجاوز بأكثر من 10كلم – ساعة إلى 20كلم – ساعة “150-300” التجاوز بأكثر من 20كلم – ساعة إلى 30كلم – ساعة “300 -500” التجاوز بأكثر من 30كلم – ساعة إلى 40كلم – ساعة “800-1000” التجاوز بأكثر من 40 كلم – ساعة إلى 50كلم – ساعة “1200-1500” التجاوز بأكثر من 50 – ساعة “1500-2000” * السرعة 140كلم-ساعة: السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة المالية 140 كلم – ساعة “الحد الأدنى – الحد الأعلى” التجاوز بأكثر من 5 كلم – ساعة إلى 10كلم – ساعة “300-500” التجاوز بأكثر من 10 كلم – ساعة إلى 20كلم – ساعة “800-1000” التجاوز بأكثر من 20 كلم – ساعة إلى 30كلم – ساعة “1200-1500” التجاوز بأكثر من 30 كلم – ساعة “1500-2000” * المخالفات التي تصل إلى 6 آلاف ولا تقل عن 3 آلاف على النحو التالي: 1- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر. 2- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل. 3- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير. 4- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف. 5- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة. 6- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير. 7- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة. 8- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح. 9- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات. 10- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد. 11- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ. 12- تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة. 13- سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات. 14- طمس لوحات المركبة. * الغرامة المالية “300-500” ريال: 1-عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة. 2- رمي أجسام خارج المركبة. 3- التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة. 4- الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. 5- استعمال المكابح “الفرامل”بشكل مفاجئ لغير ضرورة. * الغرامة المالية “150-300” ريال 1- عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار. 2- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين متراً. 3- قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية- أو ما في حكهما- بالتعلق بأي مركبة أخرى ،أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر. 4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي. 5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة. 6- إساءة استعمال منبه المركبة. 7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري. 8- مخالفة تنظيمات السير على الطريق. 9- عدم ربط حزام الأمان. وجاءت تعديلات المادة المادة الثانية والستون بخصوص الحوادث المروية على النحو التالي: 1- كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. 2- كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. ومن بين المخالفات التي تم رفعها. * مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة من 500 إلى 900 ريال. * غرامة “100-150” ريال، لمن يترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.

موقع أبشر المرور وزارة الداخلية السعودية

ننشر لكم موقع أبشر من خلاله موقع وزارة الداخلية السعودية استعلام عن المخالفات المرورية يمكن الاطلاع على المخالفات المرورية ودفع المخالفات المرورية عن طريق ادخال رقم الهوية وكلمة المرور . ورقم الحساب البنكى.

من خلال موقع الخدمات الإلكترونية أبشر يمكن الاستعلام عن الخدمات المرورية والمخالفات.

احداث ضوضاء داخل السيارة يعتبر مخالفة مرورية كما أكدت ادارة المرور

الإدارة العامه للمرور فى السعودية تعلن عن مخالفات جديدة

المخالفة ستكون بالنسبة الذى يسير بسرعه اكثر من السرعة المحددة، سيتم تطبيق غرامه ماليه لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 150 ريال .

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية موقع “وزارة الداخلية السعودية لمخالفات المرور“.

عقوبة مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي في السعودي

أكدت الإدارة العامة للمرور فى المملكة العربية السعودية أن سائقى المركبات الذين لايلتزمون بقواعد استعمال أنوار التلاقي للسيارات فان ذلك يُعد مخالفة مرورية و يعاقب عليها قانون المرور الذى تم تطبيقه حديثا.