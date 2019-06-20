يعتبر تسجيل العنوان الوطني السعودي مهم جدا لجميع للمواطنين فى كل انحاء المملكة، حيث تشهد المملكة العربية السعودية تطور كبير فى الخدمات الإلكترونية التى تُقدم للمواطنين والمقيمين بطريقة سهلة، وقد حرصت المملكة العربية السعودية على تطبيق نظام العنوان الوطني، وذلك برعاية مؤسسة البريد السعودي، وقامت الحكومة السعودية بدعمه عقب إقرار مجلس الوزراء بتطبيقه رسميا في 24-7-1434هـ، ويهدف التسجيل في العنوان الوطنى لتسهيل الوصول إلى مواقع العملاء، وتوفير الخدمات الأساسية لهم مثل خدمات توزيع المياه،أو طلب وجبات جاهزة من المطاعم وخلافه، ويشمل نظام العنوان الوطني السعودي الجديد على كافة عناوين المدن والمحافظات بالمملكة، وقد شددت مؤسسة البريد على أن يكون لكل مواطن عنوان وطني خاص به مسجل، مشيرةً بضرورة التأكد من استلام رسالة sms عبر الجوال المسجل تفيد إتمام الاشتراك بالعنوان الوطني، ونعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن العنوان الوطني السعودي برقم الهوية.

الاستعلام عن العنوان الوطني السعودي برقم الهوية

أولا قم بالدخول على الرابط التالى من هنا للاستعلام عن العنوان الوطني.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف.

ثم الضغط على تحقق من الهوية الوطنية.

تسجيل الجهات الحكومية فى خدمة العنوان الوطني

قم بتجهيز خطاب طلب تسجيل في العنوان الوطني، وتجهيز شيك مصدق باسم الجهة إلى مؤسسة البريد السعودي.

ثم احضرهم إلي ممثل الجهة الرسمي لإحدى مكاتب البريد السعودي.

مكونات الرقم الوطني السعودي الرئيسية التي تم تحديدها في النظام

رقم المبنى، ويكون متمثلا في رقم المبني التجاري، ويتكون من 4 أرقام.

الرمز البريدي،ويكون لكل محافظة رمز بريدي خاص بها، ويتكون من 5 خانات مرقمة.

الرقم الإضافي، ويتشابه مع رقم المبنى السكني أو المحل، ويكون مكونا من 4 أرقام.

اسم الشارع الموجود فيه مدخل المبنى الرئيسي أو المحل التجاري.

الحي الموجود فيه المبنى.

رقم الوحدة.

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