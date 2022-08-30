الاستعلام عن الضمان المطور 1444 وشروط التسجيل

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين المسجلين الجدد فى برنامج الضمان الاجتماعي إمكانية الاستعلام على تفاصيل الطلب المقدم الخاص بكل مواطن ومعرفة نتيجة الاستحقاق من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، كما أكدت الوزارة على مد فترة التسجيل فى النظام الاجتماعي المطور حتى تاريخ 05/04/1444 هجرياً، لإتاحة الفرصة أمام الأسر المستحقة للدخول تحت مظلة الضمان الاجتماعي للاستفادة براتب الضمان، وجميع البرامج المقدمة من خدمات تعليمية وصحية إلى جانب برامج التدريب والتأهيل الوظيفي التي يكفلها البرنامج للقضاء على البطالة والمساعدة على اقتناص فرصة عمل حقيقية تحول الأسر من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، وننشر لكم فى السطور التالية كيفية الاستعلام عن الضمان المطور والشروط المطلوبة لكى يتم استيفاء الطلب وقبوله.

خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية

الدخول على رابط منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

قم بالضغط على خيار الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان (أفراد).

قم بإدخال رقم السجل المدني، ورقم الضمان والرمز المرئي.

بعد الانتهاء قم بالضغط على أيقونة “عرض” وسوف تظهر لك تفاصيل الطلب والاستعلام عن حالته.

شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1444

مازال البحث قائم حول خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور والشروط اللازمة من أجل استحقاق المعاش إلى أن يتم غلق باب التسجيل وفقا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لذلك نقدم لكم الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق المعاش، وهى كالتالي: