شروط وكيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ

يعد واحد من أهم أنواع الدعم التي يتم تقديمها في المملكة، وقد قدمت وزارة الموارد البشرية خدمة لجميع المواطنين الذين قاموا برفع طلباتهم للتسجيل في الضمان المطور استعلام عن أهلية الشخص في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بأكثر من طريقة إلكترونية بتطبيق عدة خطوات سنوضحها لكم من خلال السطور التالية، فقط باستخدام رقم الهوية الخاص بمقدم الطلب أو رقم الطلب نفسه، كما سنقوم بذكر شروط الاستحقاق.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

أصبح من الممكن في الوقت الحالي أن تقوم بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام اسمك، كلمة المرور وكود التحقق الخاص بك.

بعد ذلك قم بالضغط على اختيار الضمان المطور.

ستظهر لك قائمة تحتوي على خدمات متعددة، قم بالنقر على خدمة استعلام.

بعد ذلك سجل بيانات الشخص المراد تقديم الطلب له وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة استعلام.

في النهاية ستظهر لك كافة المعلومات حول الطلب، وهل تم قبوله أم لا.

شروط الاستحقاق في الضمان المطور

يوجد مجموعة من الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة والتي يجب الالتزام بها لتتمكن من الحصول عليه وهذه الشروط هي: