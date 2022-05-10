يقدم مجلس الضمان الصحي العديد من الخِدْمَات التي توفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد، لاسيما في الأمور التي تتعلق بالاستعلامات عن الطلبات المقدمة وغيرها، ومنها الاستعلام عن التأمين الطبي الصحي الخاص بمجلس الضمان من خلال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية، أو بواسطة رَقْم الحدود، مع العلم أن يمكن التواصل عبر خدمة العملاء أو توجيه الاستفسارات عبر القنوات الرسمية الإلكترونية.

الاستعلام عن التأمين الطبي

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم تحديد اختيار “الخِدْمَات الإلكتروني” الموجودة في الأسفل.

ثم تحديد “الخِدْمَات الإلكترونية المؤمن لهم”.

ثم عليك اختيار “استعلام عن تأمين صحي”.

ثم الضغط على زر “الدخول إلى الخدمة”.

ثم كتابة رَقْم الهُوِيَّة الوطنية.

ثم إدخال كود التحقق الذي يظهر لك في الشاشة.

ثم الضغط فوق كلمة “موافق”.

الاستعلام برقم الحدود

يمكن الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي عن طريق رَقْم الحدود، وذلك بواسطة الانتقال إلى الموقع الرسمي، ثم اتباع باقي الخطوات التالية:

انقر فوق “الخِدْمَات الإلكترونية”. ثم اختر “الخِدْمَات الإلكترونية لشركات التأمين”. ثم انقر على اختيار “الاستعلام عن معلومات التأمين”. أدخل رَقْم الحدود.

سيظهر لك كود مرئي عليك إدخاله بشكل صحيح. ثم فوق زر “موافق”.

استعلام عن تأمين طبي للزائر