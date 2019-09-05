الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية ورابط تسجيل الدخول إلى نظام ساند







يمكن للجميع الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية أو السجل المدني و هي من الخدمات المميزة والسهلة التي تقدمها التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، وذلك لتوفير الجهد والوقت للجميع، ويقدم الموقع عن طريق نظام ساند العديد من الخدمات مثل كيفية التسجيل في الموقع وكيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ومعرفة الأجور السنوية، ومعرفة المستحقات التأمينية، والعديد من الخدمات الأخري التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع .







التامينات

يبحث الكثيرون عن كيفية معرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والاستعلام عن المستحقات التأمينية، ويمكن إجراء ذلك من خلال الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسجيل الدخول، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية كيفية الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي ومعرفة مدة أشتراك التأمينات.







الدخول إلي موقع التأمينات الاجتماعية ثم النقر علي اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم تحديد اختيار التأمين الاجتماعي على الإنترنت.

ثم قم بتحديد مدة الاشتراك.

وتعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الخاص بك أو رقم الإقامة أو رقم السجل المدني.

ثم الضغط علي الاستعلام.







التأمينات الاجتماعية

يوجد في موقع التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن المستحقات التأمينية من خلال إدخال رقم الهوية أو رقم الطلب، من خلال الدخول للموقع والاستعلام عن مستحقات الأعمال والأفراد، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية نتعرف علي كيفية تقديم طلب صرف تعويض للمتعطل عن العمل من خلال موقع ساند وكيفية عمل برنت تأمينات بكل سهولة.







قم بتسجيل الدخول في الحساب الخاص بك في التأمينات الاجتماعية.

ثم قم بالنقر علي اختيار تقديم طلب من أجل استحقاق ساند.

ثم قم بإدخال رقم الحساب البنكي آبيان.

قم بالنقر علي كلمة تعديل، وسوف تظهر رسالة أنه تم تقديم الطلب بنجاح.

سوف تصلك رسالة علي الجوال تؤكد ذلك.

لمعرفة المزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال علي رقم خدمة العملاء 920004696.

كما يمكنكم التسجيل والتحقق من الأهلية من خلال نظام ساند بموقع التأمينات الاجتماعية.

التامينات الاجتماعية

يقدم موقع التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات المجانية التي يبحث عنها المواطنين، مثل كيفية معرفة انه مسجل في التأمينات، ومعرفة المسمي الوظيفي في التأمينات، وكيفية إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول برقم الهوية، وكيف يمكن الاستفادة من الخدمات المجانية التي يقدمها موقع التامينات الاجتماعية والاستفسار عن الأجور السنوية، والتحقق من صلاحية الشهادة الإلكترونية للمشركين والمنشآت، كما يمكنكم أيضا إلغاء مدة الاشتراك.