الاستعلام عن الإجازات المرضية عبر منصة صحة الإلكترونية seha.sa

مع إطلاق منصة صحة يبحث عدد كبير من موظفي الدولة في المملكة عن طريقة الاستعلام عن الإجازات المرضية، أو التسجيل في منصة صحة، وذلك للمنشآت الصحية فقط، وهي عبارة عن منصة معتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، ويمكن من خلالها الاستعلام عن الإجازة المرضية، وعدد آخر من الخدمات الإلكترونية بعد التسجيل في خدمة الإجازة المرضية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وافق على صدور منصة صحة خدمة الإجازات المرضية لموظفي المملكة.

منصة صحة

منصة صحة هي أحد أبرز المنصات الإلكتروني التي تقدم خدماتها للمواطنين الموظفين في الدولة، وتقدم خدمة الإجازات المرضية، التي يتم تقديمها للمنشآت الصحية، ويتمكن من خلالها المستفيد من تقديم الإجازة المرضية بشكل إلكتروني، ويستفيد منها المرضى من موظفي القطاع الحكومي والمرافقين لهم، وما يميز تلك الخدمة أنها تضمن وصول الإجازة بشكل إلكتروني وبطريقة عاجلة إلى جهة الموظف الحكومي، كما أنها تبلغ الموظف برسالة على الجوال، بالإضافة إلى خدمة التأكد من بيانات المريض، والمنشأة الصحية، والطبيب المعالج له.

الاستعلام عن الإجازات المرضية

وكانت منصة صحة بدأت بشكل فعلي تقديم كافة الخدمات للأفراد من موظفي الدولة، بما فيها التحقق من بيانات الطبيب أو المنشأة الصحية، وأيضاً خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية، عن طريق كتابة رقم الخدمة ورقم الهوية فقط، وتم ربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم بدورها باعتماد الإجازات المرضية التي يحتاج لها الموظف الحكومي أو أي من مرافقيه، بعد صدور الإجازة من منصة صحة خدمة الإجازة المرضية.

التسجيل في منصة صحة

هذا ويمكن للمنشآت الصحية التسجيل في منصة صحة الإجازات من خلال الموقع الرسمي الذي أطلقته بوابة وزارة الصحة السعودية، بالتعاون مع الخدمة المدنية، على رابط التسجيل في منصة صحة، مع العلم أن التسجيل متاح للمنشآت الصحية فقط، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مثل، اسم الحساب باللغة العربية والإنجليزية، ومعلومات صاحب الحساب سواء مواطن أو مقيم.