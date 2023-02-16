الاستعلام عن أهلية حساب المواطن والشروط العامه للاستحقاق 2023

مع بدايات جائحة كورونا عام 2020 اتخذت المملكة بعض القرارات منها وقف التسجيل في برنامج حساب المواطن إلى إشعار آخر حتى عاد التسجيل في الموقع من جديد لذا تسابق الكثيرون من أبناء المملكة ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية بالتسجيل في البرنامج وانتظار إشعار القبول أو عن طريق الدخول إلى الموقع والاستعلام عن حالة الطلب بالقبول أو الرفض.

كم المدة التي يتطلبها البرنامج لمراجعة طلب الأهلية

يحتاج القائمون على مراجعة طلبات المسجلين الجدد في البرنامج فترة زمنية تصل إلى 15 يوماً حتى يتم الاستعلام عن البيانات المقدمة وعن مدى صحتها والتي بدورها تحدد من يستحق الدعم ويكون الطلب مقبول أو عدم القبول في حالة عدم توافر الشروط أو عدم الإفصاح عن البيانات الصحيحة كامله.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ( يستثنى من ذلك حاملي بطاقات التنقل).

التسجيل متاح للمقيمين داخل المملكة وغير متاح للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل السن عن 18 عام للتسجيل كفرد مستقل.

أن يكون للمسجل حساب بنكي شخصي حتى يتم إرسال الاستحقاق المادي عليه شهرياً في حالة تم قبول الطلب.

ألإفصاح عن الدخل الحقيقي للفرد والأسرة وإثبات ذلك بالمستندات.

أن يكون للمتقدم بالطلب سكن مستقل ويثبت ذلك بالمستندات.

أن لا يكون المتقدم من قاطني أدوار الإيواء.

أن لا يتخطى الراتب الشهري حد معين ( أي من محدودي الدخل).

رفع المستندات المطلوبة وهي (صورة من بطاقة الهوية الوطنية _ شهادة إثبات الدخل _ عقد الإيجار أو صك الملكية لمحل السكن).

خطوات التسجيل في البرنامج

الفرق بين معايير الاستحقاق وشروط الأهلية

شروط الأهلية هي ما تم ذكره في السطور أعلاه أما عن المعايير التي يتم من خلالها القبول أو الرفض للطلب فهي:-

يراعى عدد أفراد الأسرة نسبة للدخل الشهري

يقيم بحسب أعمار كل فرد من أفراد الأسر

يقيم بحسب الدخل الكلي للأسرة أو رب الأسرة منفرد إن كانت الزوجة بدون عمل.

خطوات الاستعلام