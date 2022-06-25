وفقاً لـ”وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن موعد الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث، ووفقاً للموعد الرسمي الذي تم تحديده بشكل مُسبق يتبقى على الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1443 فقط يوم واحد من تاريخ نشر التقرير التالي، ولكن هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بـ”اختبارات الفصل الثالث“، وفيما يلي سوف نُوضح لكم جدول الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث وفقاً لـ”وزارة التعليم” السعودية.

الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث

بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي 1443 – 2022 يتساءل الطُلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاً “ما هو موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث 1443″، ولذلك قامت “التعليم” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد اختبارات الفصل الثالث النهائية 1443، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على بداية الاختبارات النهائية الفصل الثالث 2022.

متى تبدأ الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1443

وفقاً لما أعلنته “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية فإن موعد بداية الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث الدراسي سوف تكون بدءً من الغد 27 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 26 يونيو 2022 مـ، وذلك بعد تعديل موعد اختبارات الفصل الثالث النهائية بعد أن كانت مُنذ يوم 19 يونيو 2022 مـ المُوافق 20 ذو القعدة 1443 هـ.

جدول الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث الدراسي

في وقت مُسبق من الفصل الدراسي الجارِ للعام 1443 – 2022 قامت “التعليم” بالإعلان عن جدول الاختبارات النهائية الفصل 1443 الفصل الثالث، والذي تكون أولى أيام الاختبارات به بدء من الغد الأحد 26/11/1443 هـ المُوافق 27/6/2022 مـ، وإليكم جدول اختبارات الترم الثالث النهائية:

متى تنتهي الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث؟

من جِهة أخرى فإن “الوزارة” قد أوضحت موعد نهاية الاختبارات النهائية الفصل الثالث الدراسي، وكما هو مُقرر ووفقاً للتقويم الدراسي 1443 فإن الاختبارات سوف تنتهي من يوم الخميس 30 يونيو 2022 المُوافق 1 ذو الحِجة 1443 هـ، وبذلك ينتهي العام الدراسي 1443، ومن ثَم يستمتع الطُلاب والطالبات بإجازة نهاية العام الدراسي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية

تم الإعلان بشكل مُسبق عن موعد بداية العام الدراسي 1444 – 2022، حيث تم الكشف عن التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل 1444، ومن جانبها فإن “التعليم” بالمملكة العربية السعودية قد دعت الطُلاب والكادر التعليمي والإداري بالتقيد بكافة المواعيد التي تم تحديدها، وسوف تكون المواعيد كالآتي: