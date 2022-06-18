دائماً ما تولي المملكة العربية السعودية اهتماماتها في الارتقاء بالعديد من المنظومات وأهمها منظومة التعليم، فدائماً ما تحرص على إعداد القوى البشرية المؤهلة في كافة المجالات التقنية والمهنية، ولذلك قامت “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني” بالمملكة بوضع المزيد من الخطط الخاصة بالتسجيل بالكليات التقنية من خلال بعض الاختبارات الهامة، ولذلك سوف نُوضح لكم عبر تقريرنا التالي الاختبارات المستثناة من المفاضلة والمنافسة على بكالوريوس الكلية التقنية.

إلغاء اختبارات من المفاضلة والمنافسة على بكالوريوس الكليات التقنية

عبر بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبولي تم الإعلان على إلغاء بعض الاختبارات من المفاضلة والمنافسة على بكالوريوس الكليات التقنية، وتلك الاختبارات هي كالآتي:

يتم إلغاء اختبار IFLTS من المفاضلة والمنافسة.

يتم إلغاء اختبار TOEFLS من المفاضلة والمنافسة.

اختبارات المفاضلة على بكالوريوس الكلية التقنية 1443

ومن جِهة أخرى وبعد أن تعرفنا على الاختبارات المستثناة من الكليات التقنية لهذا العام، أوضحت “مؤسسة التدريب التقني والمهني” بالمملكة العربية السعودية أنه سوف يتم أداء المفاضلة في الاختبارات الآتية فقط:

اختبارات المفاضلة STEP.

برنامج اللغة الإنجليزية.

وتكون فترة الحصول على الشهادة كالتالي:

يكون اختبار كفايات STEP في اللغة الإنجليزية 3 سنوات من تاريخ الاختبار. يكون البرنامج المكثف للغة الإنجليزية 3 سنوات من تاريخ حصول المُتدرب على الشهادة. أن يكون لدى المُتقدم أحد المستويات (A1 – A2 – B1 – B2 – C1).

آلية احتساب الموزونة والمفاضلة ببرنامج البكالوريوس في الكليات التقنية

إجراء الفرز يتم وفقاً للمعايير الخاصة بـ”المفاضلة” لبرنامج البكالوريوس وتكون كالتالي:

60 % للدبلوم.

30 % لاختبار اللغة الإنجليزية.

10 % لسنة التخرج.

20 نقطة لجميع خريجي الكليات التقنية وسوف نوضح ذلك تفصيلاً أدناه:

المعيار النسبة ملاحظة معدل مؤهل الدبلوم وما يعادله أو نسبة الاختبار الشامل لخريجي دبلوم معهد التدريب الأهلية 60 % المتقدم يحصل على 60 %فور حصوله على معدل تراكمي 4.75 من 5 وتتناقص وفق المعدل يحصل المتقدم على 60 % فور حصوله على نسبة 100 %في اجتياز الاختبار الشامل لخريجي دبلوم معاهد التدريب الأهلية وتتناقص وفق نسبة الاختبار الشامل اللغة الإنجليزية 20 % تكون نسبة وتناسب مع نتيجة اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرنامج (اختبار كفايات اللغة الإنجليزية وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف بالمؤسسة) سنة التخرج 10 % ويحصل حديث التخرج على النسبة كاملة وتتناقص النسبة 2 % عن كل سنة سابقة للتخرج

تنويه!!

“يتم إضافة 20 درجة لخريجي دبلوم الكليات العالمية والتقنية ومعاهد الشراكات”