“الاحتراق الوظيفي”.. هاشتاج مهني جديد رائج بين السعوديين

شغل هاشتاج “الاحتراق الوظيفي” بال العديد من السعوديين على منصة التواصل الاجتماعي، حتى أنه وصل إلى مرتبة عالية في الموضوعات الأكثر تداولاً، وفي هذا الصدد يهتم «نجوم مصرية» برصد أهم التغريدات التي جاءت مرافقة لذلك الوسم الهام.

صورة- المصدر: إكس

ليش لدينا احتراق وظيفي وحنا متعلمين؟

هذا السؤال سأله أحد الحضور لأحد المحاضرات للدكتور سعود العمر، المستشار النفسي وأخصائي طب الأطفال والمراهقين، وأدف السائل “ليش لدينا احتراق وظيفي وحنا متعلمين وعلى درجة كبيرة من الوعي، بينما عمال الفله عندي (مبلط)، أو حتى في الشارع يشتغل أكثر منا وراتبه أقل ومع ذلك ماعنده احتراق ومبسوط ويغني وهو يشتغل؟”.

وصرح العمر على حسابه على منصة “إكس” قائلاً “بصراحة صدمني السؤال، ولكن قلت أتوقع هناك عدة أسباب”.

وانتقل العمر يسرد الأسباب التي توقعها، وهي:

الحياة البسيطة تعني سعادة أكثر.

دافع العامل للوظيفة وقيمة عمله عنده عالي.

وصفه الوظيفي واضح (عارف وش شغله بالضبط).

عنده استقلالية تامة وتحكم بعمله(يعني لو كل يوم تملي عليه كيف يشتغل وماتعطيه حرية في شغله ممكن يطفش ويتركك).

وقت العمل واضح متى يبدأ ومتى ينتهي (توازن).

لكن تدوينة د. العمر لم تجد موافقة من غالبية متابعية على الأرجح، حيث قامت «عهود الجريد» بالرد قائلة “المبلط والعامل ليس موظف حتى ينطبق عليه الاحتراق الوظيفي”.

ولم تكتفي عهود بذلك بل أكملت ردها بالرد على صاحب السؤال مشيرة “واللي سأل السؤال كما يبدو ماعنده فكرة عن عمل اللي يشتغلون باليومية لأنهم يتخانقون بشكل شرس مع المقاول وأصواتهم تعلى وممكن يخرب الشغل”، وأضافت “مين أوهمه ان اللي يشتغلون كعامل بناء مبسوط ويصفر مثل شخصيات افلام كرتون”.

كل الشكر للمحاور الرائع أ. عبدالله المديفر@almodifer

ولبرنامج في الصورة @almodifershow وكل طاقم الإعداد والتصوير…

رابط حلقة #في_الصورة عن “الاحتراق الوظيفي” https://t.co/5KdYKLEItW pic.twitter.com/wWgmhoP4zC — د. سعود العمر (@drsaudalomar) October 17, 2023

ليس كل حامل دكتوراة مؤهل أن يكون محاضر

هكذا قام بالرد الأستاذ «أبو بكر إدريس» على دكتور العمر، وأضاف ” بمعنى يملك مقومات التدريس، نقل المعلومة وإدارة الطلاب. مما يؤدي إلى الاحتراق الوظيفي السريع”.

وأشار إدريس إلى دراسة علمية نشرتها مجلة فوربيس تقول أن “أكثر من 55% من المحاضرين يفكرون في تغيير المسار المهني أو التقاعد المبكر”.

كنت أعطي محاضرة عن الإحتراق الوظيفي لإحدى الجهات التعليمية، وسألني أحد الحضور (درجة برفيسور):

ليش لدينا احتراق وظيفي وحنا متعلمين وعلى درجة كبيرة من الوعي، بينما عمال الفله عندي (مبلط) أو حتى في الشارع يشتغل أكثر منا وراتبه أقل ومع ذلك ماعنده احتراق ومبسوط ويغني وهو يشتغل؟

بصراحة… — د. سعود العمر (@drsaudalomar) November 8, 2023

وتوالت الردود على د. سعود العمر حول “الاحتراق الوظيفي” والذي شغل بال وفكر آلاف الشباب وأصحاب الرأي والفكر على منصة “إكس” من أبناء المملكة العربية السعودية، والتي يمكنك عزيزي القارئ متابعتها جميعا عبر التدوينة الخاصة بـ د. سعود العمر.

مكان عمل لم تتم إدارته بنجاح

وهنا ينقل إلينا مدون آخر على “إكس” ويدعى «الكوتش رائد الجهني»، ينقل رأي منظمة الصحة العالمية في الموضوع الذي نحن بصدده، حيث قال ” الاحتراق الوظيفي هو ” متلازمه ناتجة عن إجهاد مزمن في مكان العمل لم تتم إدارته بنجاح”.

ويعود مرة أخرى الجهني ويؤكد “لذلك يجب أن توازن بين مهام العمل و الحياه الشخصه. بمعنا لازم يكون لك أهداف و أنشطه ترفه عن نفسك”.