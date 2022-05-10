الإيداع بدأ..«حساب المواطن» يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر مايو مساء الاثنين

أعلن برنامج حساب المواطن مساء الاثنين بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمكتملة طلباتهم من المستفيدين، وأعلن البرنامج على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، او في اليوم السابق أو التالي في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق أنه يتبقى على إيداع دفعة شهر مايو في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين ثلاثة أيام، وهي الدفعة رقم 54.

خطوات تعديل الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

وفي تغريدة أخرى أعلن البرنامج عن خطوات تعديل الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن، وهي كالآتي:

أولاً: أدخل على بوابة حساب المواطن الرسمية.

أدخل على بوابة حساب المواطن الرسمية. ثانياً: ستجد أيقونة مكتوب عليها “تفاصيل الطلب”، قم بالضغط عليها، لتجد نفسك بعد ذلك أمام أيقونة “الإفصاح عن الدخل”.

ستجد أيقونة مكتوب عليها “تفاصيل الطلب”، قم بالضغط عليها، لتجد نفسك بعد ذلك أمام أيقونة “الإفصاح عن الدخل”. ثالثاً: قم بالضغط بعد ذلك على “حفظ”، وستظهر أمامك “إضافة دخل”، والتي عندما تضغط عليها يمكنك إضافة بيانات دخلك والتابعين لك.

وبحسب ضوابط برنامج حساب المواطن، فإن المدة المحددة لتحديث معلومات الدخل عند حدوث جديد عليها هي 15 يوما.

خطوات تعديل الإفصاح عن دخلك في برنامج حساب المواطن إذا طرأ عليه أي تغيير في مدة أقصاها 15 يوما حسب ضوابط البرنامج. pic.twitter.com/wO32fDUCMJ — حساب المواطن (@citizenaccount) May 8, 2022

وعن استفسار أحد المستفيدين عن سبب نقصان دفعته 200 ريال، رد حساب خدمة المستفيدين بأن عليه التواصل عبر الرسائل الخاصة وتزويد الخدمة ببيانات المستفيد.

جدير بالذكر والإشارة أن إيداع وصرف الدفعة 54، والخاصة بشهر مايو من هذا العام 2022 مستمرة حتى نهاية يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى.