الإمارات تعلن تضامنها الكامل مع السعودية والخارجية الإمارتية تُصدر بياناً رسمياً

ما زالت أصداء العملية الأمنية التي أعلنت عنها رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تتوالى، ووفق بيان رسمي لمتحدث أمن الدولة، فإنه يوجد قائمة تضم 9 أشخاص مطلوبين فوراً للجهات الأمنية، وكان من ضمن هذه القائمة شخص يدعي عبد الله بن زايد بن عبد الرحمن البكري الشهري، وهو المطلوب الرابع في القائمة.

بيان الخارجية الإماراتية وتضامنها مع السعودية

ونجحت الجهات الأمنية في تعقب الشهري وتحديد مكانه يو الأربعاء الماضي، وكان يوجد بالرياض في حي السامر، وأثناء القبض عليه، بادر بتفجير نفسه، نظراً لارتداءه لحزام ناسف، الأمر الذي نتج عنه موته وهلاكه بشكل فوري، وأصيب شخص باكستاني، وثلاثة أفراد من رجال الأمن، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وبعد هذا البيان الذي أصدرته رئاسة أمن الدولة السعودية، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رسمياً من وزارة الخارجية والتعاون الدولى، تدين فيه هذا الحادث، وتعلن وقوفها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنها مع المملكة صفاً واحداً ضد أي تهديد يمس أمن واستقرار المملكة.

كما أشادت الخارجية الإماراتية بكفاءة ويقظة رجال أمن المملكة، ونجاحهم في تعقب هذا المطلوب أمنياً، وأعربت الإمارات عن تمنيها بالشفاء العاجل لجميع مصابي هذا العمل الإجرامي.