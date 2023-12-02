الإمارات تحتفل بعيدها الوطني الـ 52 وهاشتاج “#عيال_زايد” يرتب في السعودية والخليج اليوم في عيد

تقوم الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 بالاحتفال بيومها الوطني الـ 52، وإعلان قيام دولة الإمارات عام 1971، وأعلنت تقارير صحفية إماراتية أن اليوم الوطني هذا العام يكتسب أهمية كبيرة، حيث يوافق استضافة الإمارات لـ COP28، والتي تستضيفها دبي بمشاركة 500 ألف شخص حول العالم و 200 دولة.

صورة- المصدر: إكس

وكان اتحاد الإمارات على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان حاكما لإمارة أبو ظبي منذ أغسطس عام 1966 قبل أن يتولى منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاتحاد عام 1971.

قصة الاتحاد بين الإمارات وجهود الشيخ زايد

وعمل الشيخ زايد في خلال تلك الفترة على تعميق العلاقات والروابط بين إمارات الساحل المتصالح حتى يكون الاتحاد بين الإمارات بداية نواة للوحدة العربية، وحماية الساحل والثروة النفطية من مطامع الدول.

وتمت أول خطوة على طريق الاتحاد في فبراير عام 1968م عندما انعقد أول اجتماع بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في منطقة السمحة بين دبي وأبو ظبي، وبعد ذلك اجتمع حكام الإمارات المتصالحة في الفترة من 25 فبراير وحتى 27 فبراير، واتفق المجتمعون على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

هاشتاج “#عيال_زايد” يرتب في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا

ومنذ صباح اليوم، السبت، رتب هاشتاج “#عيال_زايد” في قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عند نشطاء “إكس” من قبل أبناء الخليج العربي، وخاصة شعب المملكة العربية السعودية، ويرصد موقعكم «نجوم مصرية» أهم وأبرز التدوينات حول الهاشتاج، بالإضافة أيضا إلى”#اليوم_الوطني_الإماراتي_52″.

وفي هذا الصدد، كتب «أحمد العمايرة» تدوينة يدعو فيها لدولة الإمارات قائلاً “الله يديم الأمن والأمان على بلاد زايد، كل عام والسبع إمارات شامخات عاليات”.

الله يديم الأمن والأمان على بلاد زايد 🇦🇪

كل عام والسبع إمارات شامخات عاليات 🇦🇪#اليوم_الوطني_الاماراتي_52 🇦🇪#عيال_زايد 🇦🇪 pic.twitter.com/MhUMBD9N9n — أحمد العمايرة (@ahmad_amaierh) December 2, 2023

ومن جهته علق الفنان الإماراتي، الدكتور حبيب غلوم عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” قائلاً “بفضل الله ومن ثم بفضل هذين القائدين #زايد_بن_سلطان_آل_نهيان، و#راشد_بن_سعيد_آل_مكتوم، رحمهما الله وإخوانهما حكام الإمارات، نعيش فخرا بوطن الاتحاد”.

وأرفق غلوم مقطع فيديو قصير يسمع من خلاله السلام الوطني الإماراتي بالإضافة إلى تمثال كل من الشيخ زايد آل نهيان، والشيخ راشد آل مكتوم.

وحول شارات العز والمجد الذي تشهده الإمارات في هذه الأيام، كتب صاحب حساب يدعى «عبداللطيف بن عبدالله آل شيخ» هذه الأبيات الثمينة من الشعر “للعز شاراتٍ و للمجد شارات معروف هذا من قديم و جدايد قلت الحضاره .. جاوبتني #الإمارات صحت المراجل .. جاوبوا عيال زايد”.

للعز شاراتٍ و للمجد شارات

معروف هذا من قديم و جدايد قلت الحضاره .. جاوبتني #الإمارات

صحت المراجل .. جاوبوا عيال زايد #عيد_الاتحاد52#عيد_الاتحاد_52 pic.twitter.com/XINj8WGal4 — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) December 2, 2023

وشارك الروائي السعودي، عبد الملك حامد الحربي أيضا بتدوينة حول العيد الوطني الإماراتي، واصفا حكام الإمارات العربية بالصقور المخلصين “#اليوم_الوطني_الإماراتي_الـ52، الصقور المخلصين، عيال زايد، كل عام وأنتم الحب”.

#اليوم_الوطني_الاماراتي_52

الصقور المخلصين ، عيال زايد كل عام وانتم الحب pic.twitter.com/xgAJaqUQRD — عبدالملك حامد الحربي (@wd077) December 2, 2023

وفي تدوينة رافقها مقطع فيديو للشيخ زايد رحمه الله، كتب «حمد الكعبي» “إلى من يجهل معنى “#عيال_زايد” هذا أبو الإمارات ومؤسسها، هذا “#زايد_بن_سلطان_آل_نهيان””.

وتضمن الفيديو المرفق للشيخ زايد، الحديث حول اللاجئين والتجار في دبي، وكان يحثهم على عمل الخير.

وكتب «هزاع الهاملي» “لا تنسون يا عيال زايد في يومنا هذا الجميل والرائع، أن ندعو لصاحب السمو الأمير #نواف_الأحمد-الصباح بالصحة والعافية، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية”.

لا تنسون يا #عيال_زايد في يومنا هذا الجميل والرائع ان ندعو لصاحب السمو الامير #نواف_الاحمد_الصباح بالصحه والعافية اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.#عيد_الاتحاد_52 #عيد_الاتحاد52 #الامارات #الكويت 🇦🇪❤️🇰🇼 pic.twitter.com/WIVQCSOXSO — هزاع الهاملي 🇦🇪 ⚖️ (@HazzaaAlhameli) December 2, 2023

وتتابعت التدوينات والتغريدات التي تحكي عن الشيخ زايد والشيخ راشد آل مكتوم، وحول الجهود التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد حاكم ورئيس دولة الإمارات حاليا.