ما هي الإقامة المميزة في السعودية وكيف أحصل عليها وكم الرسوم المطلوبة ؟

يتساءل العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الإقامة المميزة وخطوات الحصول عليها حيث أن الحكومة في المملكة السعودية تهدف إلى إنشاء نظام تصريح الإقامة المميزة للتسهيل علي المقيم في الإقامة الدائمة وحددت الجهات المسؤولة الشروط التي يجب توافرها للحصول على الإقامة من خلال مرسوم ملكي وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري السعودي في 14 مايو 2019، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية وميزتها.

الإقامة المميزة في السعودية

الإقامة المميزة في السعودية هي عبارة عن تصريح يحصل عليه المتقدم سنويا من خلال دفع الرسوم المطلوبة وبمجرد استلام التصريح لن يحتاج المقيم إلى الإقامة في المملكة لفترة من الوقت، لأنه لا يشترط إقامة المتقدم في أراضي المملكة العربية السعودية ومن خصائصها النقاط التالية:

يتم التعامل مع المستفيدين مثل المقيمين ويخضعون لأحكام قانونية وضريبية مختلفة.

لا يتمكن المقيم من الحصول على الجنسية السعودية.

رسوم الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

تنقسم الإقامة المميزة إلى قسمين وهما إقامة مميزة محددة المدة وإقامة دائمة غير محددة المدة ولكل منها رسوم مختلفة وهي:

إقامة دائمة يتم دفع لها مبلغ 800 ألف ريال سعودي مرة واحدة فقط تعتمد على طول الفترة الزمنية والإقامة إلى أجل غير مسمى.

الإقامة المميزة المحددة لمدة سنة واحدة يتم دفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي ويمكن للشخص تجديدها لأكثر من سنة بعد دفع الرسوم، ويحصل على خصم 2 % على كل سنة في حال التجديد وهي تفرض على مقدم الطلب فقط وليس التابعين له.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الإقامة المميزة في السعودية وهي:

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يجب إحضار جواز سفر ساري غير منتهي.

في حالة أن المتقدم مقيم داخل السعودية يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري وقانوني.

مميزات الإقامة المميزة في السعودية

هناك عدد من المميزات والفوائد التي يحصل عليها المقيم عند الحصول على الإقامة الدائمة وهي: