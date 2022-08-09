الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن بأنواعه ومصادره 1444

أعلن حساب المواطن اليوم عن كيفية الإفصاح عن الدخل، وطريقة تعديل بيانات الدخل في البوابة الإلكترونية، وأكد على وجود عِلاقة بين حالة الأهلية والاستحقاق وبين الإفصاح عن مصادر وأنواع الراتب الذي يتقاضاه المستفيد شهريًا، حيث تكشف هذه الإجراءات على حرص البرنامَج على الوصول بالدعم للأسر المستحقة فقط، واستبعاد كل من لا يحق له الحصول على الدعم، وذلك باعتباره أحد البرامج الاجتماعية التي تسعى للنهوض بالمستوى المعيشي، وتوصيل الدعم الحكومي للفئات المستحقة.

الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

بات على المستفيدين من الدعم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن، كذلك الحال بالنسبة للمتقدمين الجدد الذين يرغبون في تسجيل جديد حساب المواطن 2022؛ وذلك لأن البرنامَج أكد على أن عدم الإفصاح وتعديل بيانات الدخل له تأثير مباشر على توقف الدعم، وتجميد الحساب لفترة تصل حتى عامين، إلى غيرها من العقوبات المقررة على عدم الإفصاح، لذلك يجب الإسراع بتحديث حساب المواطن وتعديل الدخل في مدّة السماح الذي يصل حتى 15 يوم من تاريخ التغيير؛ حفاظًا على حالة الأهلية، واستمرارية استحقاق دعم حساب المواطن.

حساب المواطن تعديل الدخل

تتمثل طريقة الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن في الخطوات التالية:

يفتح المستفيد رابط بوابة حساب المواطن. يسجل الدخول إلى الحساب الشخصي له في البوابة. يضغط على تفاصيل الطلب. ينتقل إلى الصفحة الخاصة ببيانات الدخل. يفصح عن أنواع ومصادر الدخل، ثم يحدد إجمالي الدخل الشهري. يضغط على حفظ التعديلات في النهاية.

أنواع الدخل في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن أنواع الدخل التي يجب أن يفصح عنها المستفيد، وكذلك مصادره المختلفة، نذكرها فيما يلي:

الراتب الشهري.

النشاط التجاري.

العائد الذي يحصل عليه من الأعمال الحرة.

العائد من الأصول العقارية.

الدعم الحكومي من البرامج المختلفة، منها برنامَج حافز وساند.

استثمارات الأموال.

عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

نصت المادة 20 في حساب المواطن على عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل، أو عدم الإفصاح عن أي بيانات أو مستندات رسمية أساسية تتعلق بالأهلية والاستحقاق وفقًا للضوابط، كذلك تقديم معلومات مضللة، أو التحايل للحصول على الدعم، في أن المستفيد يتم إيقاف الدعم عنه لمدة لا تتجاوز عامين، أو أن يتم استرداد دعم حساب المواطن عن المدة التي حصل فيها على الدعم دون وجه حق، وفي بعض الحالات يتم تطبيق العقوبتين معاً.