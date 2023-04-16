الإفراج عن عشرات الأسرى في اليوم الثالث والأخير لتبادل الأسرى في اليمن

وصلت عملية تبادل الأسرى في اليمن، إلى يومها الثالث والأخير؛ حيث أقلعت طائرة من العاصمة صنعاء تقل على متنها 42 أسيراً من القوات الحكومية متجهة إلى مدينة مأرب، والتي تعتبر آخر معقل للسلطة التي توجد في شمال اليمن.

من ناحية أخرى فقد أقلعت أيضاً طائرة ثانية من مدينة مأرب تقل على ظهرها حوالي 48 سجينًا من جماعة الحوثي متجهة إلى العاصمة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وهذا في اليوم الأخير من أكبر عملية تبادل سجناء بين أطراف النزاع في اليمن.

وقد أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تتولى الإشراف على عملية تبادل الأسرى، إلى أنه من المحتمل أن تقوم ثلاث طائرات إضافية اليوم بنقل أسرى آخرين، وذلك بعد أن تمت عملية تبادل 318 أسيرًا، يوم أول أمس الجمعة، ونحو 350 من جماعة الحوثي، و16 أسيراً سعوديا، وثلاث سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يوم أمس السبت.

من جهة أخرى كان الحوثيون والحكومة قد توصّلوا من خلال مفاوضات تم عقدها في “برن” خلال الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرًا، بموجب هذا الاتفاق، يقوم الحوثيون بالافراج عن 181 أسيرًا، من بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل الإفراج عن 706 معتقل لدى القوات الحكومية.