الإعلان عن موعد صرف راتب التقاعد للشهر الجديد للمدنيين والعسكريين بالمملكة العربية السعودية

راتب التقاعد هو ما يشغل بال الكثيرين من الناس هذه الأيام في المملكة العربية السعودية حيث ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد صرف رواتب التقاعد، ولمن لا يعلم معنى راتب التقاعد فهو عبارة عن مبلغ يحصل عليه الشخص الذي تجاوز عمره الستين عام ولم يكن لديه توفيق في التعيين في أي وظيفة حكومية وفي تلك الفترة يقوم الشخص الذي يحصل عليه يقوم بأعمال تنفع دولته مقابل الأجر الذي يحصل عليه، وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية السعودية بتحديد اليوم الذي يتم فيه صرف الرواتب.

كيفية الاستعلام عن مواعيد صرف راتب التقاعد

يعلم القليل من المتقاعدين كيفية استخدام الإنترنت، ولمن لا يعلم اليكم الخطوات التي ستساعدكم على معرفة كيفية إستخدام الإنترنت للاستعلام عن مواعيد الصرف وهي كما يلي:

1- الدخول الى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمين الاجتماعي.

2- نقوم بإدخال الإسم والرقم السري الخاص بك.

3- بعدها قم بالضغط على زر الخدمات المتاحة.

4- قم باختيار خدمة الاستعلام عن الراتب.

5- ثم نقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة بالإضافة إلى رقم الهاتف والرقم السري ثم اضغط على زر الموافقة.

6- بعد ذلك سوف تظهر لك جميع النتائج الخاصة بالفرد، كما ستظهر قيمة الراتب وكل التفاصيل التي تخصه.

طريقة حساب راتب التقاعد

تم تحديد نظام خاص للأفراد العسكريين وهو أن الجنود والضباط التي تكون مدة خدمتهم 35 سنة يستحقون معاش يوازي راتبه الأساسي هذا إذا كانت الخدمة والتمديد منتظمين، وبالنسبة للأفراد الذين تعدت مدة خدمتهم الـ 35 سنة ولكن بتمديدات غير منتظمة فهم يستحقون معاش يوازي راتبهم الأساسي ولكن يقوم ديوان التقاعد العام بخفض المدة غير المنتظمة من الراتب بنسبة 9%، وهناك طريقتين لحساب راتب التقاعد وهما إما عن طريق المؤسسات العامة أو عن طريق حاسبة المعاش التقاعدية ويمكن إتباع الخطوات التالية:

1- في البداية نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص برواتب التقاعد.

2- ثم تقوم بإدخال آخر راتب تقاضيته قبل التقاعد.

3- قم بتحديد النوع.

4- عليك اختيار سبب إنهاء الخدمة(استقالة- بلوغ سن التقاعد- وفاة الموظف بسبب العمل أو غير العمل-إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية أو غير تأديبية- معاش مبكر).

5- اختر عدد سنوات العمل (للمدنيين)

6- تحديد عدد اشهر الخدمة (للعسكريين).

7- في النهاية قم بالضغط على أيقونة (المعاش).