الإعلان عن موعد التسجيل في الكليات العسكرية لحملة الثانوية بالمملكة

كشفت وزارة الدفاع السعودية والممثلة في اللجنة المركزية للقبول عن فتح أبواب القبول والتسجيل للمواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية للسنة الدراسية 1445، وهي موجهة لحملة الثانوية العامة، وهناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، سيبدأ التقديم يوم الأحد السابع من ذي الحجة 1444.

شروط القبول

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، يستثنى من هذا من نشأ مع والده خارج المملكة بغرض العمل

من الضروري أن يكون حاملا لمؤهل الثانوية العامة بمعدل ثمانون بالمئة بالنسبة للتخصص العلمي

عليه أن يكون حسن السيرة ولم يسبق وأن تم الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة العامة

كذلك لا يجب أن يكون قد تم طرده من معهد أو مركز عسكري لأي سبب من الأسباب، ويكون قد أدى اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن نسبة ستون بالمئة

بالنسبة للسن لا يجب أن يكون أقل من 17 سنة ولا أكثر من اثنان وعشرون عاما

لا يجب أن يكون متزوجا من امرأة أجنبية، مع اجتياز كل إجراءات القبول بنجاح وهي الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

مزايا المقبولين

يحصل المقبولين في الكليات العسكرية على عدة مزايا نذكرها لكم فيما يلي: