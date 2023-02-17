الإعلان عن بدء إجراءات نزع ملكية عقارات ضمن نطاق مشروع بمكة

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق والمعروف باسم تنمية بأنه قد تم البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في نطاق المشروعات في منطقة مكة المكرمة، والبرنامج قام بحث ملاك العقارات على وجوب مراجعة المكتب الخاص والذي يقع بمحاذاة مبنى الغرف التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وسنعرض لكم بقية التفاصيل من خلال الأسطر القادمة.

الوثائق المطلوبة

بعد إعلان بداية إجراءات نزع ملكية العقارات في مكة المكرمة، نوع البرنامج إلى أن ملاك العقارات يجب أن يوفّروا مجموعة من الوثائق الثبوتية المطلوبة، وهي كما يلي:

صورة عن وثيقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة الأصل وهذا من أجل المطابقة

كما يجب أن يحضر وكالة سارية المفعول مع نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالوكيل في حال وجود وكيل

نبه المركز أيضا إلى وجوب توفير نسخة من حفيظة نفوي المالك إذا اعتمد في حجة استحكام العقار أو صك ملكية

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحضر صورة عن إثباتات ملكية العقار مع حجة استحكام وأصل من أجل المطابقة

أيضا يجب إحضار صورة عن صك حصر الإرث بالنسبة للورثة مع الأصل من أجل المطابقة.

نظام نزع الملكية الجديد بالسعودية

حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، فإن الغامة من النظام الجديد هي تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بنزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة، كما نوهت إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار مملوك للدولة في الأصل، وكل من يتم نزع ملكية العقار الخاص بهم يتم تعويضهم، وهذا بالنظر للقيمة السوقية للعقار وياضف إليها نسبة عشرون بالمئة من القيمة مع التعويض عن الأضرار الناتجة عن إجراءات نزع الملكية.