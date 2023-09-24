الإعلامي السعودي هاني نقشبندي في ذمة الله

نعت الرواية العربية الكاتب السعودي “هاني نقشبندي”، الذي وافته المنية في مساء اليوم، و فجعت الأوساط الثقافية برحيل هذا الكاتب الذي رثاه الكاتب خلف الحربي بتغريدة على منصة “x” قائلا فيها: ( لا حول ولا قوة إلا بالله.. صادم ومحزن خبر وفاة الأخ والصديق الاستاذ #هاني- نقشبندي، الروائي المتفرد والصحفي الأنيق والإنسان الجميل..خالص عزائي لأسرته الكريمة وكل أحبابه.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته).

الإعلامي السعودي هاني نقشبندي

وقد ولد الراحل الكاتب “هاني نقشبندي” في المدينة المنورة عام 1963م، وقد تخرج من جامعة الملك عبد العزيز في جدة تخصص العلاقات الدولية، وبعدها دخل المجال الإعلامي في عام 1984م، وقد عمل في صحف عربية وسعودية، وشغل منصب رئيس تحرير مجلتي “سيدتي والمجلة”، هاتين المجلتين تصدران باللغة العربية في لندن، وأيضًا ساهم في تأسيس “مجلة الرجل”، وقدم برنامج تلفزيوني شهير “حوار مع هاني، على تلفزيون دبي، وقد صدر أول عمل روائي له في عام 2007 م بعنوان” اختلاس”، ولكن بالرغم من أن نشر تلك الرواية تم منعه في بعض الدول العربية، إلا أنه تمت إعادة طباعة تلك الرواية باللغة العربية إلى أكثر من طبعه، وتم ترجمتها إلى اللغة الروسية.

ومن أعظم وأهم أعمال هذا الراحل الرائع: