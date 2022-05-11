السعودية تحصل على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية.. تعرف إجراءات الحصول على الإعفاء

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية، ستنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تتمتع بوضع الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية، والذي يتيح لحامله بالسفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة وذلك اعتبارًا من مطلع يونيو 2022، ويمكن للسعوديين استخراج الإعفاء خلال 24 ساعة، بشرط أن يتم طلب الإعفاء عبر الإنترنت لكل زيارة، وسيتم تطبيق رسوم رمزية.

الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية

إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية

وأوضحت السفارة السعودية في المملكة المتحدة إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول الأراضي البريطانية بالتالي:

تقديم طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني من خلال الرابط التالي : www.gov.uk/get-electronic-visa-waiver

تسديد رسوم طلب الإعفاء التي تصل إلى 30 جنيه استرليني.

سيتلقى مقدم الطلب الموافقة على الإعفاء خلال 24 ساعة عبر البريد الإلكتروني الخاص به.

طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية قبل السفر، وتقديمه للسلطات البريطانية عند الوصول للمملكة المتحدة.

في حال كان هناك حاجة لتعديل الطلب أو المساعدة يمكن التواصل مع الوزارة الداخلية البريطانية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م pic.twitter.com/UN1HAHqYFz — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) May 11, 2022

وتعتبر هذه الطريقة أسرع من التقدم للحصول على تأشيرة، حيث لا توجد حاجة لتقديم معلومات بيومترية (صورة وبصمات)، أو حضور للقنصلية البريطانية لطلب التأشيرة أو تسليم جواز السفر وما إلى هنالك من إجراءات، وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بهذا الخصوص: “هذا الإعفاء من التأشيرة للمملكة العربية السعودية سيربط بشكل أفضل شعوب بلداننا ويعزز الازدهار الاقتصادي”.

وأضافت بريتي: ” يعد الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة بديلاً رقميًا سريعًا لتأشيرة الزيارة العادية، ويضمن إجراء جميع الفحوصات الأمنية اللازمة قبل السفر، وستوفر تحسينات التأشيرات التي تم الإعلان عنها اليوم مزيدًا من الأمان لمواطنينا مع جعل السفر أسهل وأرخص للزوار من الخليج للسفر هنا للترفيه والعمل “.

ومن جهتها وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قالت: “هذا الإعفاء من التأشيرة سيعزز علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والبحرين ، مما يسهل على الزائرين من الخليج القدوم إلى المملكة المتحدة.”

وأضافت: “صداقاتنا مع كلا البلدين لها أهمية كبيرة، وهي مبنية على أولويات مشتركة مثل التجارة والاستثمار والأمن”.

ورحبت السفارة السعودية في المملكة المتحدة بهذه الخطوة، ومنح السعوديين الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية، وأضافت: أن “قرار السلطات البريطانية بإعفاء المواطنين السعوديين من إجراءات التأشيرة وإدخالها بالإعفاء الإلكتروني يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.