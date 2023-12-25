الإسكوتر والدراجات في الحرم المكي: لم تبدأ الخدمة بعد

قالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، إن خدمة استخدام النقل الخفيف في الحرم المكي، المتمثلة في الإسكوتر والدراجات الهوائية، لم تبدأ بعد.

الإسكوتر والدراجات في الحرم المكي-مصدر الصورة: واس

تعزيز استخدام وسائل النقل

وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في المركز العام للنقل، قد أطلقت مبادرات لتعزيز استخدام وسائل النقل الخفيف، ومنها الإسكوتر والدراجات الهوائية، وتوعية المجتمع في كيفية استخدامها بشكل آمن داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وعقد المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة اجتماعات مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهم: أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، وذلك لتحديد موعد إطلاق المبادرة.

ممرّات المشاة والأحياء

ومن المقرر أن تبدأ المبادرة في ممرّات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.

وقد قامت جامعة أم القرى بمواكبة المبادرة من خلال توفير 30 سكوترًا في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفرت 70 سكوترًا كهربائيًا لأكثر من 1100 مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثماري “شركة وادي مكة للتقنية”.

تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية

وتهدف المبادرة إلى تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها، ولتحقيق الفائدة المجتمعية حسب المخطط له في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.