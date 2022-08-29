الإسكان توضح شروط الدعم السكني للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات 1444

يعد برنامج سكني أحد أبرز البرامج التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، وأطلقت الوزارة برنامج الدعم السكني عام 2017 ميلاديًا ليدعم العديد من مواطني المملكة العربية، ويقوم بتخصيص 280 ألف منتج سكني في مختلف أنحاء السعودية، منها 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، و75 ألف أرض سكنية، و85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية، وما يتعدى 300 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة، ويدعم البرنامج المواطنين السعوديين الأكثر احتياجًا ومن لا يمتلك وحدة سكنية، طبقًا للشروط والضوابط المحددة والمعلن عنها، ويقوم البرنامج بدعم النساء السعوديات من الأرامل والمطلقات والغير متزوجات طبقًا لعدد من الضوابط.

شروط الدعم السكني للنساء الأرامل

يعد برنامج الدعم السكني أحد أبرز برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج تابع لوزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية، ويقدم البرنامج الدعم للكثير من مواطني المملكة، طبقًا لعدد من الشروط التي تحدد المواطنين الأكثر احتياجًا، ويقوم البرنامج بدعم المواطنات الأرامل، طبقًا للشروط الآتية:

أن تكون المتقدمة من مواطنات المملكة العربية سعودية الجنسية.

ألا تمتلك وحدة سكنية للعيش فيها.

ألا تمتلك أصول سكنية.

ألا تكون أحد مستفيدي الدعم السكني سابقًا.

أن تكون من مقيمي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

شروط الدعم السكني للنساء المطلقات

تسعي المملكة العربية السعودية، لتقديم الدعم الكافي لمواطني المملكة المحتاجين لضمان حصولهم على حياة كريمة، وتقدم السعودية الكثير من برامج الدعم المالي أبرزها برنامج الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان ولصندوق التنمية العقارية، ويختص البرنامج بدعم مواطني المملكة ممن لا يمتلكون مسكن مناسب، ويقدم الدعم للمطلقات من نساء المملكة العربية، طبقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يلزم توافرها والتي تتمثل في الآتي:

ألا تمتلك المرأة المطلقة وحدة سكنية خاصة بها.

أن تمتلك المرأة المطلقة أحد الأبناء سعودي الجنسية.

ألا تكون المرأة المطلقة من مستفيدي الدعم السكني سابقًا.

أن تكون المرأة المطلقة من مقيمي المملكة العربية بصورة دائمة.

ألا تمتلك المرأة المطلقة أي أصول ذات قيمة كبيرة أو أموال.

الوثائق المطلوبة للحصول على الدعم السكني 1444

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الوثائق والمستندات يلزم إرفاقها في طلب التقديم للحصول على الدعم السكني، والتي تتمثل في الآتي: