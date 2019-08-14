الإستعلام والكشف عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

تعتبر المقطوعة من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المقطوعة على مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحيتاجاتها الأساسية، وتقدم المقطوعة بشكل دوري لكافة المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، إلا أنها تأخرت في الاونة الأخيرة، ويامل الكثير من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار أن يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في سبيل تحسين المستوي المعيشي بسبب غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

إنتشرت العديد من الوسوم والمطالبات في دولة المملكة العربية السعودية بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث طالب العديد من المستفيدين على قوائم الإنتظار الإسراع في صرف المقطوعة من أجل مساعدة الأسر السعودية في تحسين ظروفهم المعيشية التي يمرون بها، وقد إنتشرت العديد من الأخبار التي تحدث على أنه سوف يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة، الأمر الذي لم تعلق عليه وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشكل رسمي.

موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موقعها الإلكتروني من أجل الإستعلام والتسجيل في مساعدة المقطوعة من خلال الرابط التالي هــــــنـــا، حيث يعتبر هذا الموقع من أبرز المواقع الإلكترونية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين بشكل دوري من أجل الإستعلام، وقد تم عمل الموقع من أجل التسهيل على المواطن السعودي.