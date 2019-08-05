الإستعلام عن مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان 1440 هـ، حيث يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة عن إيداع الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، وذلك بفعل إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع، وذلك بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من اجل تحسين الوضع الإقتصادي والمالي للأسرة في المملكة، وتهدف تلك المساعدة لتخفيف الآثار السلبية عن خطة الإصلاح الإقتصادي في المملكة، وياتي ذلك في إطار خطة المملكة الطامحة لتحقيق رؤية 2020، والتي تتم من خلال العديد من الإصلاحات الإقتصادية، وتقوم الوزارة بإستقبال طلبات التسجيل للإستفادة من المقطوعة من قبل المواطنين، وتعمل الوزارة على دراسة الطلبات ومدى أحقية كافة المتقدمين للمقطوعة، ومن ثم تقوم الوزارة بنشر كافة الأسماء المستحقة من خلال رابط الإستعلام المباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

شروط مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تقدم المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . يجب على المتقدم أن يتجاوز عمر 35 عاماً من أجل التقديم . يجب على المستفيد أن لا يمتلك سجل تجاري . تقدم الإعانة بشكل دوري للقوائم المستفيدة الذين هم على قوائم الإنتظار . يتم تحديد الإعانة وفقاً لعدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة الشهري .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن بوابة إلكترونية من اجل مساعدة الأسرة التي تبحث عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان، وذلك من اجل تسهيل الوقت والجهد عن المواطن السعودي، ويمكنك عزيزي المستفيد التقديم والإستعلام من خلال البوابة الإلكترونية في الضمان الإجتماعي