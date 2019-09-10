الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رقم الضمان الإجتماعي ورقم الهوية الوطنية

نستعرض معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل الجديدة المتعلقة في مساعدة المقطوعة بالضمان الإجتماعي، حيث أصبحت تلك المساعدة هي الشغل الشاغل للمواطن في دولة المملكة العربية السعودية، كونها هي المساعدة المالية التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية التي تمر بها الاسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسرة التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من تلك المساعدة التمويلية لمساعدة الأسر في تحسين ظروفهم المعيشية من اجل تنمية وتطوير المستوي الإقتصادي والمالي للأسرة السعودية.







مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تتميز مساعدة المقطوعة كونها أحد أبرز المساعدات التمويلية التي يتم تقديمها من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث يتم صرف تلك المساعدة مرة واحدة في العام الواحد، ويتم التقديم والتسجيل للمقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، ويتم إرسال العديد من الجهات المعنية من اجل إستكشاف حالة الطلب ودراسته من أجل تقديم المساعدة التمويلية للأسرة السعودية.







الإستعلام في المقطوعة عن الدفعة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة من خلال المواقع والحسابات الرسمية التابعة للوزارة من اجل إيجاد موعد أو توقيت محدد لصرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد نوهت الوزارة على انه يجب أخذ المعلومات من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي