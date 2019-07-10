الإستعلام عن صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرةي أخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية ، وقد عينت الوزارة العديد من الشروط من أجل الحصول على المقطوعة ، تقوم الوزارة بعمل تفتيش بشكل دوري على كافة المسجلين في الضمان الإجتماعي ،وذلك من أجل وضع المقطوعة في حساب الأسر المستحقة ، هذا ويتم تحديد نسبة الإعانة للمقطوعة من خلال عدد أفراد الأسرة والدخل التي تتقاضه الأسرة ، وتعمل الوزارة على ذلك من أجل المساهمة في مساعدة تلك الأسر من أجل الوقوف أمام غلاء العديد من السلع والخدمات .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن لا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً . أن الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة التي تمنح للمواطنين 30000 ريال سعودي . أن يكون المتقدم إعانة الضمان الاجتماعي من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل . يتم تحديد قيمة هذه الإعانات بعد تحديد دخلها الشهري وعدد أفرادها . لا يتخطى دخل الأسرة الشهري الحد المانع للصرف الذي حددته وزارة العمل .

مساعدة المقطوعة

أطلقت الحكومة السعودية برنامج المقطوعة من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ومساعدة الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وتساهم المقطوعة في مساعدة الأسر في مواجهة غلاء العديد من السلع والخدمات والمحروقات ، وتعتبر هذه المساعدة أحد أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة ، بعد حساب المواطن.

استعلام المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة موقع من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في المملكة التسجيل وفحص المقطوعة ، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة موقع وزارة العمل من خلال الرابط التالي من هــــنـــا