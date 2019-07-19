الإستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية الوطنية عبر بوابة ابشر

تقدم وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكتروني ابشر العديد من الخدمات للمواطنين أو للمقيمين بالمملكة، ومن هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، وتسعى المملكة إلى إتاحة جميع الخدمات المتميزة للمواطنين والمقيمين على موقعها الإلكتروني ابشر لعدم الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية السعودية ولتوفير كل سبل الراحة لهم، وتوجد العديد من الخدمات مثل: أنظمه مخالفات المرور معرفة المخالفات برقم الهوية وغيرها من الخدمات الأخري، وتشهد المملكة تطورات عديدة في الأيام الماضية لمواكبة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم حسب رؤية عام 2030، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم خطوات الإستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية الوطنية.

الإستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية الوطنية

أولا قم بتسجيل الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك، وكلمة المرور.

ثم إختيار الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية.

ثم قم بمائ البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة.

ثم انقر على ايقونة بحث.

سوف تظهر صفحة أمامك بها نتيجة بحث الخدمة الإلكترونية من اجل معرفة وجود إيقاف الخدمات برقم الهوية.

خطوات الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني