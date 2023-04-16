الإدارة العامة للمرور بالسعودية تحدد غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين السيارات

جددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، حث المواطنين والتأكيد على أن يقوم كل قائد سيارة بالمحافظة على مسافة آمنة بين السيارات، وذلك للوقاية من وقوع أي حوادث عند التوقف المفاجئ الذي من الممكن أن يحدث من أي مركبة.

وقد بينت إدارة “المرور السعودي” في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عدم ترك مسافة آمنة، بين السيارات أثناء القيادة تعتبر مخالفة مرورية تستحق الغرامة المالية.

كما أشارت الإدارة العامة للمرور بالمملكة إلى أن الوقوع في تلك المخالفة تتمثل في معاقبة فاعلها ودفع غرامة تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال سعودي.