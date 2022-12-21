الإدارة العامة للجوازات توضح طريقة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة والمستندات المطلوبة للزوجة للحصول على الإقامة

يقوم الكثير من المقيمين داخل الأراضي السعودية باستخراج تأشيرة زيارة لأقاربهم من الدرجة الأولى، التي يتم الحصول عليها من خلال الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتكون هذه التأشيرة لمدة فترة محددة يتم تحديدها أثناء استخراج التأشيرة، وبناءً عليه يجب على الأشخاص الوافدين الالتزام بمواعيد تلك التأشيرة، أي عليهم مغادرة أراضي السعودية قبل الموعد المحدد لانتهاء تلك التأشيرة وفي حال التواجد يتعرضوا للمساءلة القانونية ودفع غرامات مالية تصل قيمتها إلى ألف ريال سعودي، وقد تلقت الصفحة الرسمية للإدارة العامة الجوازات على موقع تويتر، سؤال من أحد المقيمين عن كيفية تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة داخل السعودية، وأوضحت الإدارة أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، وعلى كل فرد زائر للمملكة الالتزام بمواعيد صلاحية التأشيرة الحاصل عليها، نوضح في السطور التالية كيفية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة والمستندات المطلوبة للزوجة للحصول على الإقامة.

طريقة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

تستطيع زوجة المواطن الأجنبي الحاصل على إقامة داخل المملكة، بالطرق المشروعة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، وفقا لمجموعة من الضوابط والقوانين سوف نتعرف عليها في الفقرة القادمة.

لابد أن يحصل الزوج على لقاح كورونا وإثبات ذلك رسميا في تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا الإلكتروني، ومن أهم الأمور أيضا الحصول على موافقة الكفيل كذلك يجب أن تحصل الزوجة على لقاح كورونا.

المستندات المطلوبة للزوجة للحصول على إقامة