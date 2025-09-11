أخبار السعودية

الإحصاء تصدر بيان هام بشأن معدلات الإنتاج الصناعي

آياتي خيري

صعد مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2025 بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

نشرة الهيئة العامة للإحصاء

وكشفت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بشهر يوليو من عام 2025، أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.

وأكدت النشرة حدوث ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.5%، مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق.

مؤشر الرقم القياسي

وطبقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


