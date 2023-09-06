“الإحصاء”: المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور

كشف تقرير للهيئة العامة للإحصاء والإحصاءات الزراعية عن عام ٢٠٢٢، أن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور.

صورة توضح تسوق حد المواطنين في سوق تجاري - مصدر الصور: حساب الهيئة العامة للإحصاء

وجاء التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام ٢٠٢٢ كالآتي:

منتجات الألبان الطازجة حققت أعلى نسبة اكتفاء من المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2022، بنسبة بلغت 118%، يليها بيض المائدة بنسبة 117%.

أما الأسماك فقد بلغت 48% من الاكتفاء الذاتي للعام نفسه.

أما المنتجات النباتية، التمور بلغت 124%، وبكمية إنتاج محلي بلغت 1.61 مليون طن عام 2022.

محصول الطماطم 67%، ومحصول البصل 44%.

إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة بلغت 19.1 ألف هكتار عام 2022.

وجاءت في المرتبة الأولى مساحة الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (عدا التمور) حيث شكلت 11.5 ألف هكتار؛ أي ما نسبته 60.3%.

يليها مساحة الزراعة العضوية لنخيل التمر؛ حيث شكلت 20.8% من إجمالي مساحة الزراعة العضوية.