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بعد نهاية الأولى| موعد الإجازة المطولة القادمة بالفصل الدراسي الثاني 1444 وعدد أيام عطلة يوم التأسيس

محمد سعيد

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي خلال الفترة الماضية عن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني والثالث، والكشف عن الإجازات المطولة والعطلات الرسمية، وبدء الطلاب في الانتظام مُجددًا في الدراسة بعد انتهاء أول عطلة مطولة أسبوعية بالترم الثاني، ننشر لكم موعد الإجازة الجديدة المطولة المقبلة، وعدد أيام عطلة يوم التأسيس السعودي الذي يتم الاحتفال به سنويًا يوم 22 فبراير.

بعد نهاية الأولى| موعد الإجازة المطولة القادمة بالفصل الدراسي الثاني 1444 وعدد أيام عطلة يوم التأسيس

اليوم نهاية عطلة الأسبوع المطولة

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وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 19 من ديسمبر 2022، نهاية عطلة الأسبوع المطولة الأولى ضمن خريطة الدراسة للعام الجاري 1444، ويُمكنكم التعرف على العطلات والإجازات المقبلة، وموعد انتهاء الترم الثاني وبداية الفصل الدراسي الثالث من خلال الجدول المُدرج بالصورة التالية:

بعد نهاية الأولى| موعد الإجازة المطولة القادمة بالفصل الدراسي الثاني 1444 وعدد أيام عطلة يوم التأسيس 1 19/12/2022 - 2:43 م
بعد نهاية الأولى| موعد الإجازة المطولة القادمة بالفصل الدراسي الثاني 1444 وعدد أيام عطلة يوم التأسيس

ثاني إجازة وهي إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية ستكون بتاريخ يوم 15 من يناير 2023.
بينما إجازة يوم التأسيس سوف تكون في يوم 22 من فبراير 2023 وهو يوم الأربعاء، بالإضافة إلى يوم الخميس الموافق 23 فبراير، أي أنها ستكون يومان وليس يومًا واحدًا، على أن يكون موعد نهاية الترم الثاني يوافق يوم 2 من مارس 2023.

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بعد نهاية الأولى| موعد الإجازة المطولة القادمة بالفصل الدراسي الثاني 1444 وعدد أيام عطلة يوم التأسيس
بعد نهاية الأولى| موعد الإجازة المطولة القادمة بالفصل الدراسي الثاني 1444 وعدد أيام عطلة يوم التأسيس

بداية الفصل الدراسي الثالث

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الثاني عشر من شهر مارس المقبل 2023، الموافق 20 – 8 – 1444، ويستمر حتى 22 يونيو من العام نفسه، الموافق 4 – 12 – 1444، ومعها تبدأ إجازة نهاية العام، ويتخلل هذا الفصل إجازة أسبوع مطولة واحد يومي الأحد والإثنين 28 و29 من شهر مايو 2023.

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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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