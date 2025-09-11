الإتصالات تصدر بيان بشأن مبادرة تسجيل الشركات في منصة مكافآت الثغرات

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تسجيل أكثر من 20 شركة في إطار مبادرة تسجيل شركات قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في منصة مكافآت الثغرات، التي أعلنت عنها الهيئة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي “LEAP2023”.

هدف المبادرة

وتسعى هذه المبادرة إلى ربط المنشآت والشركات بالباحثين الأمنيين، للكشف عن الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بها، والتقليل من التهديدات المحتملة.

كما تهدف المبادرة منذ إطلاقها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير باقات مجانية مخصصة، بجانب تحفيز الشركات الكبرى على الانضمام لها، وتجاوزت قيمة الجوائز في المبادرة الـ800 ألف ريال، وإدراج أكثر من 30 برنامجًا للفحص، وتسجيل ما يزيد عن 400 باحثٍ في المنصة، واستلام أكثر من 600 تقريرٍ للثغرات المكتشفة.

رفع مستوى نضج الأمن السيبراني

جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، بجانب حماية المستخدمين وتوفير الحماية من المحتوى الضار، وضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية لهم، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع.