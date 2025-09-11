أخبار السعودية

الإتصالات تصدر بيان بشأن مبادرة تسجيل الشركات في منصة مكافآت الثغرات

آياتي خيري

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تسجيل أكثر من 20 شركة في إطار مبادرة تسجيل شركات قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في منصة مكافآت الثغرات، التي أعلنت عنها الهيئة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي “LEAP2023”.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية

هدف المبادرة

وتسعى هذه المبادرة إلى ربط المنشآت والشركات بالباحثين الأمنيين، للكشف عن الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بها، والتقليل من التهديدات المحتملة.

كما تهدف المبادرة منذ إطلاقها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير باقات مجانية مخصصة، بجانب تحفيز الشركات الكبرى على الانضمام لها، وتجاوزت قيمة الجوائز في المبادرة الـ800 ألف ريال، وإدراج أكثر من 30 برنامجًا للفحص، وتسجيل ما يزيد عن 400 باحثٍ في المنصة، واستلام أكثر من 600 تقريرٍ للثغرات المكتشفة.

رفع مستوى نضج الأمن السيبراني

جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، بجانب حماية المستخدمين وتوفير الحماية من المحتوى الضار، وضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية لهم، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.