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الأولى في العالم: وزارة الثقافة السعودية تطلق مبادرة ‘ميتافيرس التراث السعودي’ المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

منير محمد علي

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة وطنية جديدة تحت اسم “ميتافيرس التراث السعودي”، وذلك في إطار استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التجارب الثقافية والسياحية، تعتمد المبادرة على منصة تفاعلية تستخدم نظام الذكاء الاصطناعي لذكاء الوسائط التوليدي “GMI”، حيث تم تطويرها بالشراكة مع “droppGroup” و”droppPhygital”.

وزارة الثقافة السعودية تطلق مبادرة "ميتافيرس التراث السعودي" لتعزيز التجارب الثقافية والسياحية بواسطة التكنولوجيا المتقدمة"

تراث سعودي–المصدر: واس

تستضيف المنصة بيئة رقمية ديناميكية تتيح للمستخدمين تجربة العديد من الأنشطة والمعالم السياحية من احتفالات يوم التأسيس في الحياة الواقعية، وتقدم المنصة مزيجاً متنوعاً من العروض الثقافية والابتكار الرقمي المدعوم من تقنية “GMI”.

تشمل المنصة مناطق الجذب الثقافية مثل مسيرة التاريخ والقطاعات المختلفة المخصصة للموسيقى والفن والتاريخ وفنون الطهي والحرف اليدوية، كما تتضمن العروض أيضاً ألعاب الفيديو المصغرة وتبث الأحداث المختلفة مباشرة على المنصة، بما في ذلك حفل سيمفونية البداية ليوم التأسيس.

توفر المنصة تجربة غامرة بالكامل عبر الويب ومجهزة لـ Mobile XR، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إليها عبر مجموعة واسعة من الأجهزة مثل الهواتف المحمولة وسماعات الرأس VR وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الرقمية الأخرى.

تم تطوير المنصة باستخدام تقنية “Hyperledger Fabric 2.5 blockchain”، مما يضمن أمان وشفافية المعلومات المقدمة على المنصة، وتهدف المبادرة إلى تمكين الملايين من الناس داخل المملكة وحول العالم من استكشاف التراث الثقافي السعودي والمشاركة فيه.


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عن الكاتب:
منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

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