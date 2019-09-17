الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن السعودي، الموقع الوحيد الإلكتروني الذي يستقبل طلبات تسجيل حساب المواطن جديد، ومن المعروف أن لا يوجد لدى برنامج حساب المواطن مكاتب في أي مكان في المملكة العربية السعودية، فقط يتم التسجيل ومعرفة موعد صرف الدفعة عنه طريق البوابة الإلكترونية الخاصة في برنامج حساب المواطن.







تقوم عدة مواقع بأعمال القرصنة على موقع نجوم مصرية ngmisr.com.. ومن ضمن المواقع التي تقوم بسرقة المحتوى والقرصنة على حقوق موقع نجوم مصرية موقع “مصر اليوم”، وموقع “صحيفة البدع” وهي مواقع تسرق المحتوى دون وجه حق أو تصريح أو إذن وتحتفظ إدارة موقع نجوم مصرية بحقوقها كاملة في التبليغ عن تلك المواقع، وهو ما يتم الآن.

التسجيل في برنامج حساب المواطن لدفعة الجديد الـ24







أعلن برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أن عملية التسجيل لدفعة شهر أكتوبر مفتوحة، وقد كشف القائمون على برنامج حساب المواطن عن استمرار عملية التسجيل في البرنامج حتى موعد إيداع الدفعة القادمة، هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه يتم التسجيل لدفعة الجديد من خلال الدخول على رابط هـــنــا.

شروط الأهلية المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

أن يكون المتقدم للتسجيل في حساب المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يكون له أي سجل في دور الإيواء الحكومية أو في السجن.

أن تكون بياناته موافقة مع بيانات الجهات الخاصة لدى برنامج حساب المواطن.

وتعتمد نسبة الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفراد الأسرة.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن السعودي كان قد اودع دفعة شهر سبتمبر الـ22 في حسابات المستفيدين في يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، حيث قدر قيمة الملبغ الذي تم إيداعه في حسابات المستفيدين ما يقارب 20 مليون ريال سعودي، لما يقارب 8.4 مستفيد من دفعة شهر سبتمبر 2019 من برنامج حساب المواطن.