الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيساً لمجلس إدارة المراعي

شركة المراعي أعلنت اليوم الاثنين تعيين الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيس لمجلس إدارة المراعي، وتعيين سليمان المهيدب نائباً له، وفي بيان أصدرته الشركة أعلنت فيه أنه تم تشكيل لجنة للمكافآت والترشيحات ورئيسها عمار الخضيري.

تم تشكيل لجنة خاصة بالاستثمار برئاسة بدر العيسى، ومن أعضائها الأمير بن نايف سلطان الكبير، وكذلك محمد موسى وعمار الخضيري.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر بشركة المراعي

ترأس وليد فطاني لجنة إدارة المخاطر التي تم تشكيلها، ومن أعضائها كل من رائد السيف، وكذلك فانيسا فيسك، بالإضافة إلى تعيين ممثلين للشركة بسوق المالية السعودية “تداول”.

الجدير بالذكر أن شركة المراعي تعمل على تطبيق عدد من البرامج التي هدفها تحقيق النمو الوظيفي، كما يقوم المعهد التقني للألبان والأغذية تدريب ما يزيد على 400 طالب في كل عام؛ حيث تقوم الشركة من خلال برنامج “مديري المستقبل” بتدريب أكثر من 200 خريج، وتقوم الشركة بتهيئتهم من أجل توظيفهم في العديد من القطاعات داخل الشركة.

جوائز شركة المراعي

المراعي حصلت مؤخراً على شهادة الجاهزية للأوبئة، وبذلك تكون شركة المراعي هي أول شركة في العالم تحصل على تلك الجائزة، لتميزها في تطبيق الممارسات التي تضمن سلامة الغذاء خلال أوقات الأوبئة.

شركة المراعي تقوم بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة المهنية على مستوى العالم، وتقوم الشركة بضخ عدد من السياسات الجديدة من أجل الحفاظ على تحفيز الموظفين وتشجيعهم على استمرار التواصل الإيجابي.