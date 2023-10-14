الأمير مُحمد بن سلمان يُعلن عن إنشاء مُخطط (مطار أبها الدولي) الجديد والذي تصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع وقدرة استيعاب 13 مليون مُسافر

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وسيتم بناء المطار الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، ليُصبح معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة، حيث ستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 ألاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسور إركاب، إنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المُخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028م.

الأمير محمد بن سلمان مصدر الصورة: موقع الإتحاد

تصميم المطار

كما يتميز المطار الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم والبيئة المستدامة، لإيجاد بيئة داخلية قابلة للتكيُف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية لتوفير تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تُسهم في توفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.

القدرة الاستيعابية للمطار

وسيكون المطار قادرًا على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1,5 مليون مسافر، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليًا، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

كما يُذكر أن مطار أبها الجديد، سيُسهم في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2023، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.