الأمير محمد بن سلمان يكشف عن رؤية السعودية لعام 2030 وإنجازاتها في خطابه الملكي السنوي

في خطابه الملكي السنوي، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دور المملكة الريادي في الشأن العربي والإسلامي، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ولي العهد السعودي: المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على #غزة

#العربية pic.twitter.com/BcqNI8YO4T — العربية (@AlArabiya) December 27, 2023

ما هي المواقف السعودية من القضية الفلسطينية؟

وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة، الذي أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وأضاف أن المملكة استضافت عدة قمم كبرى في العام الماضي، شارك فيها أكثر من 100 دولة، لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار والابتكار.

ما هي مبادئ السعودية في السياسة الخارجية؟

وأشار إلى أن نهج السعودية الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام والعدالة والحقوق الإنسانية.

ما هي الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة في إطار رؤية 2030؟

وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام ومنافس عالميًا، وقال إن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا ضمن مجموعة العشرين، وأن السياحة في السعودية حققت نمو تاريخي، وأن اختيار السعودية لاستضافة إكسبو 2030 يؤكد مكانتها عالميًا، وأكد أن المملكة تقدمت في مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأكثر من 50%، ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف الأجندة العالمية 2030.

ما هو دور مجلس الشورى في المملكة؟

وأثنى الأمير محمد بن سلمان على دور مجلس الشورى في تعزيز العملية الشورية والتشريعية في المملكة، ومواكبة الرؤية الطموحة والإنجازات الملهمة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وقال إن مجلس الشورى يعمل وفق تطلعات وأهداف الرؤية، ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين.