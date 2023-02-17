الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاقه شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في الرياض، حيث يعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع جودة الحياة، ويساهم مشروع المربع الجديد في تطوير مستقبل الرياض ويقع مشروع المربع الجديد أعلى تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض.

مساحة المشروع الجديد

سيتم إقامة المشروع الجديد على مساحة تتجاوز 19 كيلومترًا مربعًا، وتبلغ مساحته الطابقية أكثر من 25 مليون متر مربع، مما يساعد هذا المشروع على توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكانية بطاقة استيعابية لمئات آلاف السكان، ويضم المشروع الجديد متحفا مبتكراً وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم ويعتبر هذا المشروع مشروع تكنولوجي عمراني لأنه يستخدم التقنيات العالية.

الوحدات التجارية والسكنية والمرافق بمشروع المربع الجديد