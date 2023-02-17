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الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم

سحر محمد

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاقه شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في الرياض، حيث يعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع جودة الحياة، ويساهم مشروع المربع الجديد في تطوير مستقبل الرياض ويقع مشروع المربع الجديد أعلى تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض.

الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم

مساحة المشروع الجديد

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سيتم إقامة المشروع الجديد على مساحة تتجاوز 19 كيلومترًا مربعًا، وتبلغ مساحته الطابقية أكثر من 25 مليون متر مربع، مما يساعد هذا المشروع على توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكانية بطاقة استيعابية لمئات آلاف السكان، ويضم المشروع الجديد متحفا مبتكراً وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم ويعتبر هذا المشروع مشروع تكنولوجي عمراني لأنه يستخدم التقنيات العالية.

الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم

الوحدات التجارية والسكنية والمرافق بمشروع المربع الجديد

  • يضم المشروع 1.8 مليون متر مربع من المرافق العام.
  • ويضم حوالي 620 ألف متر مربع من المرافق الترفيهية.
  • تبلغ المساحات الإدارية حوالي 1.4 متر مربع.
  • تبلغ المساحات التجارية حوالي 980 ألف متر مربع.
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق مشروع المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون بالعالم
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سحر محمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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