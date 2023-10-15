الأمير محمد بن سلمان يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة: الحوار مع بلينكن

في لقاء هام بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، تم التطرق إلى الوضع في غزة، أعرب ولي العهد عن قلقه البالغ بشأن التصعيد العسكري في غزة، مشددًا على أنه يجب أن يتوقف، أكد أن المملكة تعمل بجد لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

محمد بن سلمان مع بلينكن يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة المصدر: العربية

احترام القانون الدولي الإنساني

وأشار إلى أن المملكة تؤكد على احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، وأضاف أن المملكة تسعى لتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار والسلام.

رفض استهداف المدنيين

وأوضح أن المملكة ترفض بشدة استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية، هذا يشمل ضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.