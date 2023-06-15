الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية لفرنسا

نشرت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الأربعاء، بأن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان توجه إلى دولة فرنسا في زيارةٍ رسمية.

ومن جانبه أصدر الديوان الملكي في السعودية بياناً تضمن على أنه وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد غادر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء 25/ 11/ 1444هـ والذي يوافق التاريخ الميلادي 14 / 6/ 2023م، متوجهاً إلى دولة فرنسا، في زيارة رسمية يقابل فيها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيان الديوان أن ولي العهد الأمير محمد يترأس وفد المملكة المشارك في قمة ” من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”.

ومن المقرر أن يتم عقد القمة في العاصمة الفرنسية باريس يومي 22و 23/ 6/ 2023م، وسيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030م، المقرر عقده في باريس يوم 19/ 6/ 2023م.