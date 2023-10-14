الأمير فيصل بن فرحان يدعو مجلس الأمن للتدخل: الأزمة في غزة تتصاعد

في يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، محادثة هاتفية مع نظيره الصيني وانغ يي، خلال هذه المحادثة، أكد الأمير فيصل على أهمية دور مجلس الأمن الدولي في حفظ الأمن والسلم الدولي، ودعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة.

الأمير فيصل بن فرحان يدعو مجلس الأمن للتدخل المصدر: العربية

دور الصين في مجلس الأمن

وطالب الأمير فيصل بن فرحان من الصين، كعضو دائم في مجلس الأمن، بالعمل لتحقيق هذا الهدف، وشدد على أهمية تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016)، لتحقيق حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

التوترات في غزة

وتأتي هذه المحادثة في ظل التوترات المتصاعدة في غزة، حيث تشهد المنطقة تصعيدًا في أعمال العنف، حيث أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، التي شهدت توغلاً لعناصرها في مناطق بإسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، وبالمقابل، شنت إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة.

وبحسب التقارير، فإن أكثر من 1300 شخص قتلوا في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبلغ عدد الجرحى 3297، بينما تم أخذ حوالي 150 رهينة من قبل إسرائيل، وفي قطاع غزة، قتل 1537 شخصًا، بينهم 500 طفلاً، وأصيب أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي.